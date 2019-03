Mitmachen: Am 6. April wird in Lüdenscheid aufgeräumt

Aktion "Sauberes Lüdenscheid"

+ © Salzmann © Salzmann

Lüdenscheid - Es wird Zeit für den Frühjahrsputz und zwar nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch in der gesamten Stadt. Am Samstag, 6. April, findet 21. Mal die Aufräum- und Sammelaktion „Sauberes Lüdenscheid“. So könnt ihr mitmachen: