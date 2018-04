Aktion „Sauberes Lüdenscheid": 1571 Kämpfer gegen den Müll

Lüdenscheid- 1571 Aktive haben am Samstag die Ärmel hochkrempelt und an der Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ teilgenommen. Der STL zeigte sich erfreut über die große Resonanz.

Im gesamten Stadtgebiet sind Vereine, Einrichtungen und engagierte Bürger im Rahmen der Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ gegen den Unrat an Straßenrändern, in Wald, Feld und Flur, auf Plätzen und in Gartenanlagen zu Felde gezogen. 1571 Aktive, die die Ärmel hochkrempelten, vermeldete Frank Wiemer vom Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) auf Nachfrage. „Darunter sind sehr viele Privatpersonen, zum Teil auch Dorfgemeinschaften“, erklärte er. „Wir haben 50 Gruppierungen.“

Deutlich mehr Lüdenscheider als im Vorjahr sagten dem Müll in der Stadt den Kampf an. „Das ist ein sehr guter Wert“, bestätigte Werkleiter Heino Lange, der am Samstag gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Dzewas und Frank Wiemer einzelne Gruppen besuchte und ihnen als kleines Dankeschön für ihren Einsatz Freibad-Freikarten überreichte.

Bei Sonne und angenehm milden Temperaturen machte der Aufenthalt im Freien, den einige nach getaner Arbeit mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen ließen, obendrein auch noch Spaß. Relativ spontan beteiligte sich die Pfadfinderstamm der Kirchengemeinde St. Joseph und Medardus an der Aktion.

„Sauberes Lüdenscheid": Aktion gegen den Müll Zur Fotostrecke

Überwiegend Wölflinge und Jungpfadfinder sammelten am Nurre- und Rodelhang, am Sportplatz und in den Serpentinen unliebsame Hinterlassenschaften anderer auf. Illegal entsorgte Reifen holten sie dabei aus dem Gebüsch heraus und retteten nebenbei auch noch einen Frosch.

„Wir wollen uns für die Umwelt einsetzen und da bietet sich so eine Aktion an“, meinte Christoph Langs, einer der vier Gruppenleiter der Pfadfinder, die vor Ort waren. Mit Handschuhen, Müllsäcken und Zangen stattete das STL-Team die 8- bis 14-Jährigen aus.

Wie die Pfadfinder war Siegfried Florian, der sich der Pfadfindergruppe anschloss, erstmalig an der Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ dabei. „Für mich ist Lüdenscheid total vermüllt“, meinte er. „Das ist schrecklich. Die Aktion finde ich gut, aber wenn das nur eine Einmal-Aktion ist, bringt das wenig.“ Seiner Meinung „sollte das Thema Chefsache werden.“ Nicht zuletzt die „verdreckten Sammelstellen“ ärgern ihn.

Gerade einmal drei Jahre alt war die jüngste Müllsammlerin unter den Kindern vom Schäferland, die für Sauberkeit in ihrem Spielumfeld sorgten. „Ich find’s doof, dass die Leute Müll in die Natur schmeißen“, erklärte die 11-jährige Pauline Utsch ihre Motivation. „Wir spielen ja auch hier.“ „Deswegen wollen wir hier saubermachen“, ergänzte ihre Freundin Enya Grzybek, die sich besonders über ihren schmutzigen Schulweg ärgerte.

Zerlegte Möbel – Schrank, Campingstuhl, eine alte Matratze und einen Teppich eingeschlossen – fanden 40 Erwachsene und 35 Kinder aus dem Kindergarten Kindertraum, die das Gebiet Vogelberg in drei Gruppen durchkämmten. Zahlreiche Gegenstände, die eigentlich in den Sperrmüll gehören, landeten im bereitgestellten Müllcontainer.

Größtenteils Verpackungen und Flaschen – darunter auch Pfandflaschen – fand die Privatinitiave Kaiserallee/Hotopstraße, die erstmals dabei war und sich durchaus ein nächstes Mal vorstellen kann.

Ausgediente Böller fanden sich unter den „Fundstücken“, die 85 Schüler der Theodor-Heuss-Realschule im Wefelshohl machten.