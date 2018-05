Blick von außen auf Lüdenscheid: ein belebtes Stadtzentrum 

Das hat was: Eine schöne Ecke im Schatten der Erlöserkirche in der Altstadt. Der Gastronomiebetrieb im „Kaffee Fabriksken“ ruht allerdings zurzeit. Fotos: Hermann Hinrichs

Lüdenscheid - Puh! Keine einfache Aufgabe, diesen „Stresstest“ als Fremder in der Fremde vorzunehmen. Aber vielleicht ist es gerade dieser Aspekt, der die drei Geschichten rund um Gastronomie/Einzelhandel, die Natur und Sehenswürdigkeiten ausmachen kann. In der heutigen Folge zum erstgenannten Thema stehen die Stadt und besonders ihr Zentrum im Mittelpunkt.

Und da kann ich festhalten: In der „Stadt des Lichts“ fällt viel Licht. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten – mal gut zu erkennen, mal versteckt.

Durchaus beachtlich ist aus meiner Warte die Tatsache, dass selbst an einem sonnigen Montagabend die Innenstadt sehr belebt ist. Die gut gefüllten Terrassen der Restaurants und Kioske, etwa am Rathaus- und Sternplatz, lassen erahnen, dass sich hier so mancher Euro verdienen lässt. Allerdings gießt die ebenso kühl wie monumental geratene Fassade des Rathauses einen dicken Tropfen Wermut in meinen Kelch voller Wohlbehagen, als ich hier eine kurze Pause einlege und das bunte Treiben auf dem Platz beobachte. Dieses wird auch vom Kommen und Gehen im Stern-Center gespeist.

+ Die Fassade des Rathauses ist ein Blickfang, aber doch recht kühl gestaltet. © Hermann Hinrichs

Beeindruckende Ausmaße

Das Einkaufszentrum hat durchaus beeindruckende Ausmaße, noch viel beeindruckender ist für mich aber, dass es kaum erkennbaren Leerstand gibt und auch auf den oberen Etagen Kundschaft ihre Ziele sucht. Vielleicht bin ich da als Emsländer, der bei diesem Thema gewöhnlich in bescheideneren Größenordnungen denkt, auch etwas zu anspruchslos. Aber den deutlich kleineren Einkaufszentren etwa in Papenburg und Meppen fällt es schwer, genügend Kunden anzulocken, damit Ladenflächen (in Obergeschossen) für potenzielle Mieter interessant sind. Selbst die sogenannten Ankermieter als Zugpferde der Zentren stehen dort nicht immer Schlange.

+ Apropos potenzielle Mieter: Die fehlen offenbar auch zwei Altstadt-Immobilien im Schatten der Erlöserkirche. Wirklich kein schöner Anblick, passend zu den Leerständen scheint auch eines der beiden Gebäude an sich, einer gewissen Vernachlässigung anheim gefallen zu sein. Da täte Abhilfe gut, besonders, wenn – hoffentlich bald – auf der wunderschön gelegenen Terrasse des ehemaligen „Kaffee Fabriksken“ wieder Leben einkehren sollte.

Leerstand, der Platz nicht dominiert

Weniger schlimm ins Auge fällt mir indes der Leerstand eines großen Geschäftshauses am Sternplatz. Verhangene Schaufenster sind immer schlecht, aber hier dominieren sie nicht das Ensemble des Platzes. Dass mit dem Leerstand bestimmte Warenangebote fehlen, kann man wohl auch nicht behaupten. Der Besitzer des Gebäudes dürfte alle Mühe haben, kreative Lösungen zu finden, um sich ein rentierliches Stückchen aus dem großen Kuchen der Kaufkraft herauszuschneiden. Er ist wirklich nicht zu beneiden.

+ Leerstand herrscht zurzeit in den Läden dieses Gebäudes amSternplatz. © Hermann Hinrichs Bedauerlich ist indes der Leerstand in der geschmackvoll gestalteten Humboldt-Villa, der aber schon in Kürze beendet sein soll. Obwohl: Nach wie vor wird per Aushang nach einem Pächter gesucht. Wie auch immer, auf der Suche nach gehobener Gastronomie wird ein planloser Fremder wie ich in Lüdenscheids Innenstadt nicht so einfach fündig. Auch der Griff zum Handy führt zu einer eher spärlichen Auswahl – verteilt auf das ganze Stadtgebiet. Im Gegenzug gibt es im Innenstadtbereich reichlich Gastronomie, um den Hunger mehr oder weniger schnell, gesund und stilvoll beseitigen zu können. Da fällt die Wahl fast schon schwer.

Wenig Auswahl in Wohnvierteln

Weniger Probleme mit der Auswahl gibt es dagegen in anderen Stadtteilen. Die Bewohner des Bierbaums beispielsweise brauchen sich darüber praktisch keine Gedanken zu machen, da kann man offensichtlich ausschließlich wohnen, das aber angesichts der Lage anscheinend umso besser. Und auch die Bürger im Stadtteil Piepersloh müssen sich auf den Weg in die Stadt machen, wenn sie einkaufen oder sich etwas servieren lassen wollen, es sei denn sie wählen das Steakhaus vor der Haustür. Auf den „Weg“ machen ist für den Piepersloher aber sicher kein Vergnügen: Wer dort mit dem Auto fährt, wird dabei nämlich selbst im Schritttempo kräftig durchgeschüttelt, so grottenschlecht sind die Straßen. Entschuldigung, aber dieser kleine Exkurs zum Ende meines Rundblicks muss einfach sein!

Aktion #ReporterTausch2018

Die Aktion „#ReporterTausch2018“ des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger ermöglicht es auch dem Redakteur Hermann Hinrichs von der Ems-Zeitung in Papenburg, für einen Woche in einer anderen Redaktion zu arbeiten.

Er ist 44 Jahre alt und seit elf Jahren als Lokalredakteur tätig. In dieser Woche nimmt er die Stadt Lüdenscheid unter die Lupe und berichtet Serie über die Eindrücke, die er auf seinen Streifzügen gesammelt hat.

Währenddessen arbeitet LN-Reporter Olaf Moos eine Woche lang bei den Nürnberger Nachrichten in Neumarkt in der Oberpfalz.