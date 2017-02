Aktion „Mehr Respekt“: Ideen für die „Soko RSPKT“

Lüdenscheid - Der Grundstein für „Mehr Respekt“ ist seit der Vorstellung der gleichnamigen Kampagne in der Bar „Lønneberga“ Anfang Februar gelegt. Die Initiatoren Gordan Dudas, SPD-Landtagsabgeordneter, und Matthias Czech von der Werbeagentur „David & Goliath“ sind mit dem Start zufrieden.

„Die Kampagne ist gut angelaufen, aber wir müssen sie jetzt mit Leben füllen, weitere Ideen sammeln, Konzepte erarbeiten und die Arbeit verteilen“, stellte Dudas in einer gemeinsamen Runde mit Polizisten, Feuerwehrleuten und Thomas Ruschin als Vertreter der Stadtverwaltung fest.

Am Donnerstag, ab 19 Uhr, wird zu diesem Zweck die „Soko RSPKT“ gegründet – und die Initiatoren hoffen auf viele Interessierte, die sich mit Herzblut für die Umsetzung der Ideen – durch ehrenamtliches Engagement oder finanzielle Unterstützung – einsetzen.

Wie berichtet, sollen Menschen wachgerüttelt werden. An Unglücksstellen stehen immer wieder Gaffer im Weg, nehmen Fotos und Videos von den Opfern auf und veröffentlichen sie in sozialen Netzwerken. Notfalltaschen werden geklaut, Einsatzkräfte behindert, bespuckt, beleidigt oder gar attackiert. Im schlimmsten Fall kann all das Leben kosten, auf jeden Fall aber ist es erniedrigend für die Betroffenen.

Mehr als 1100 „Gefällt mir“-Klicks auf Facebook hat die Kampagne, die der Respekt- und Gedankenlosigkeit unter anderem mit Unglücksmotiven aus Opferperspektive entgegenwirken soll, bereits gesammelt. „Die Zahlen sind schon gut, reichen aber bei weitem noch nicht“, stellte Dudas fest. Und auch außerhalb der virtuellen Welt wollen die Initiatoren trommeln. Matthias Czech kündigte 30 000 Postkarten mit den ausdrucksstarken und emotionalen Motiven zum Verteilen an. Außerdem sollen die Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr mit Aufklebern versehen werden.

In welche Richtung künftige Aktivitäten gehen könnten, schwebt den Initiatoren schon vor: in Schulen und Fahrschulen gehen, Opfer und Einsatzkräfte zu Wort kommen lassen, bei Großveranstaltungen für die Sache werben und eingängige Botschaften formulieren – zum Beispiel.

Denn viele Menschen verstünden aktuell gar nicht, was ihre Handlungen bedeuten, „welche Folgen sie haben können und welche Gefühle bei Betroffenen entstehen“, sagte Volker Mürmann, Leiter der Lüdenscheider Polizeiwache. In der Runde um die Initiatoren ist man sich einig, dass es richtig und wichtig sei, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren, der in Chaossituationen manchmal vielleicht nicht so ganz da sei. Dann könne sich mancher in Zukunft zurücknehmen, sich selbst reflektieren und die Einsatzkräfte ihre Arbeit machen lassen.

Feuerwehrsprecher Jörg Weber zitierte eine Bekannte: „Es ist völlig unverständlich, dass das nicht selbstverständlich ist.“

Die „Soko Respekt“ wird am Donnerstagabend, 2. März, ab 19 Uhr in der Bar „Lønneberga“ gegründet. Interessierte sind eingeladen.