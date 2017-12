Stadtwerke-Sterne für guten Zweck

Lüdenscheid - Die Stadtwerke Lüdenscheid führen am Freitag von 14 bis 20 Uhr eine Aktion zugunsten bedürftiger Lüdenscheider Familien durch.

Vier blau gekleidete Weihnachtsmänner werden an der Eisbahn auf dem Rathausplatz Sternaufkleber an Passanten verteilen. Diese Sterne sollen dann auf das Schaufenster des Energietreffs direkt gegenüber der Eisbahn geklebt werden.

„Unsere Mitarbeiter werden dabei behilflich sein“, sagt Vera Reuter, Leiterin der Marketing-Abteilung der Stadtwerke. Für jeden aufgeklebten Stern spenden die Stadtwerke 10 Kilowattstunden Strom.

Die Stromspendenempfänger sind der Verein Glücksbringer und die Caritas, die den „Erlös“ aus der Aktion an Familien verteilen, die in Not geraten sind. „Jeder Passant, der einen Stern aufklebt, erhält ein paar Touch-Screen-Handschuhe als Dankeschön“, erklärt Vera Reuter.

Eine ähnliche Aktion führten die Stadtwerke auch im vergangenen Jahr auf dem Weihnachtsmarkt durch. Gut 10 000 Kilowattstunden wurden damals gespendet.