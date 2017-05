Aktion „G9 jetzt!“: „200 Unterschriften in zwei Stunden“

Lüdenscheid - Im Rahmen des landesweiten „G9 jetzt-Aktionstages“ am Samstag sind die pensionierte Gymnasiallehrerin Ruth Zumbroich aus Hemer und der ehemalige Gymnasialdirektor Heinz-Dieter Klusmann aus Iserlohn nach Lüdenscheid gefahren. An ihrem Stand auf dem Sternplatz konnten sich die Lüdenscheider Bürger über die Sachverhalte informieren und ihre Unterschrift für das Volksbegehren abgeben.

„Die Lüdenscheider haben die Möglichkeit zahlreich wahrgenommen – 200 Unterschriften in nur zwei Stunden“, teilte Dr. Anne-Babett Woelke-Westhoff, Regionalkoordinatorin für den Postleitzahlbereich (PLZ-Bereich) 58 der Initiative für „G9 jetzt!“ in NRW.

Dies bestätige die breite Zustimmung der Menschen, die bereits in mehreren repräsentativen Umfragen ermittelt wurde, sagte Oberstudiendirektor Klusmann. „Eine überwältigende Mehrheit der NRW-Bürger will flächendeckend wieder ein echtes neunjähriges Gymnasium, mit Halbtagsunterricht und freiwilligen Angeboten am Nachmittag.“

Lüdenscheider Bürger, die die Gelegenheit versäumt haben, könnten das Volksbegehren auch im Rahmen der Amtseintragung unterstützen: Die Eintragungslisten liegen noch bis zum 7. Juli im Bürgeramt der Stadt Lüdenscheid, Rathaus, Zimmer 30, zu den folgenden Öffnungszeiten aus: Montag, 8.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag, 8.30 bis 18. Uhr; Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag, 8.30 bis 13 Uhr. Am Sonntag, 28. Mai, liegen die Eintragungslisten noch einmal im Geschichtsmuseum der Stadt Lüdenscheid, Sauerfelder Straße 14-20, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr aus.

Alternativ könne man auch einen amtlichen Eintragungsschein (vergleichbar mit Briefwahl) bis zum 31. Mai, 13 Uhr, bei der Stadt Lüdenscheid, Bürgeramt, Rathaus, Zimmer 30, Rathausplatz 2, 58507 Lüdenscheid beantragen. Dies sei schriftlich/per Telefax/per E-Mail an wahlamt@luedenscheid.de/mündlich aber nicht telefonisch! oder online möglich.

Die aktiven Sammler wollen das zweite Volksbegehren in NRW so erfolgreich machen wie das erste von 1978. Damals sei es den Bürgern gelungen, die Zusammenlegung von Haupt-, Realschulen und Gymnasien zu sogenannten „Kooperative Schulen“ zu verhindern.

Nähere Informationen gibt es auf www.g9-jetzt-nrw.de oder auch bei der Regional-Koordinatorin des PLZ-Bereiches 58, Dr. Anne-Babett Woelke-Westhoff, Parkstraße 94 in 58675 Hemer , Email: woelke-westhoff@web.de