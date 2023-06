Aktion gegen Catcalling: „Sexuelle Belästigung ist kein Kompliment“

Auch in Lüdenscheid sind zum Aktionstag großflächig Postkarten und Plakate verteilt worden. © Schulte-Zakotnik

Bundesweiter Aktionstag am 9. Juni: Bündnis verteilt Postkarten und Plakate in Lüdenscheid

Lüdenscheid – Pfeif- oder Kussgeräusche, aufdringliche Blicke, anzügliche Sprüche auf offener Straße oder übergriffige Nachrichten auf Social Media wie „Hey, geiler Arsch“ oder „Komm doch mal rüber, mit mir ist es nachts immer lustig“, aber auch die ungewollte Konfrontation mit Bildern oder Videos sexuellen Inhalts mittels digitaler Medien: Dies sind noch eher harmlose Beispiele für die Bezeichnung „Catcalling“.

Der Begriff beschreibt das als lästig empfundene Geschrei von Katern. Darunter werden alle sexuell konnotierten Verhaltensweisen beziehungsweise verschiedene Arten der sexuellen Belästigung ohne Körperkontakt im öffentlichen Raum zusammengefasst, die statistisch überwiegend von Männern durchgeführt werden und sich überwiegend an (vor allem jüngere) Frauen richten. Wenn sich Betroffene ihrem Umfeld anvertrauen und von Belästigungen berichten, werden sie oftmals nicht ernst genommen, „Nimm es doch als Kompliment“, lauten dann gern die gut gemeinten Ratschläge.

„Aber sexuelle Belästigung ist schlichtweg kein Kompliment. Es ist eine allgemein anerkannte Praxis, die Betroffene als sexuell verfügbare Objekte deklariert“, sagt Franziska Eicker, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lüdenscheid im Rahmen des bundesweiten Aktionstages am 9. Juni. Es fehlt an Gesetzen zur Ahndung solcher Belästigungen und an Sensibilität. Deswegen hat sich die Gleichstellungsbeauftragte mit Partnerinnen der Aktionsgruppe 8. März Lüdenscheid, der Soroptimistinnen Lüdenscheid und der Frauenberatungsstelle MK zusammengeschlossen, um unter dem Hashtag #keinKompliment ein Zeichen gegen Catcalls zu setzen. So wurden zum Beispiel in Schulen, Gastronomie und Fitnessstudios Postkarten und Plakate verteilt, die Betroffenen aufriefen, sich mit Erfahrungen an eine dafür eingerichtete E-Mail-Adresse zu wenden.

Fast jede Frau ist schon einmal Opfer von Catcalling geworden

„Nahezu jede Person, der ich die Postkarten gegeben habe, konnte selbst von solchen Erfahrungen berichten“, sagt Britta Nolte von den Soroptimistinnen Lüdenscheid. Trotzdem war die Resonanz noch nicht groß. Stefanie Seppelt von der Frauenberatungsstelle MK sieht einen Grund dafür in der möglichen Sorge der Betroffenen, dass diese mit einer Meldung per E-Mail nicht ganz anonym bleiben konnten.

„Der Aktionstag wird jedes Jahr am zweiten Freitag im Juni stattfinden. Wir wollen die Erfahrungen aus diesem Jahr nutzen und für 2024 gemeinsam eine Aktion auf die Beine stellen. Wir wollen Betroffenen eine Stimme geben“, sagt Eicker.

Nach einer aktuellen Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erleben 44 Prozent der Frauen, aber auch 32 Prozent der Männer, in Deutschland Situationen, in denen sexistische Zeichen und Übergriffe an sie adressiert sind. Belästigungen wirken sich bei Betroffenen physisch und emotional aus: Sie berichteten von körperlichen Symptomen (Muskelverspannungen, Atembeschwerden, Schwindel und Übelkeit, starke Angst). Es sorgt dafür, dass Frauen und Mädchen beginnen Bereiche im öffentlichen Raum zu meiden und sich nicht mehr unbefangen in der Öffentlichkeit bewegen.