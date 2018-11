Akkordeonorchester feiert Geburtstag

40 Jahre

+ © Salzmann Das Akkordeonorchester der Musikschule wird 40 Jahre alt. © Salzmann

Lüdenscheid - Eine bunte Geburtstagsfeier kündigt das Akkordeon-Orchester der Musikschule der Stadt Lüdenscheid an: „Happy Birthday around The World“ ist das Motto des Konzerts, mit dem die Musiker und Musikerinnen unter der Leitung von Marion Fritzsche am Samstag, 24. November, ab 17 Uhr in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums das 40-jährige Bestehen des Orchesters feiern.