Von der „Bohemian Rhapsody“ bis zu „Rivers of Babylon“

Teilen

Das Akkordeonorchester gibt ein Konzert im Saal der Musikschule am Staberg. © Pieper

Das Akkordeonorchester der Musikschule der Stadt Lüdenscheid gestaltet am Freitag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Be our Guest“ ein Konzertprogramm im Saal der Musikschule am Staberg.

Lüdenscheid - Unter der Leitung von Tina Tarnawa wird sich das Orchester zusammen mit dem Publikum auf eine Zeitreise in die 1970er-, die 1980er- und die 1990er-Jahre begeben. Die Auswahl an Hits aus den drei Jahrzehnten reicht von internationalen Erfolgen wie Queens „Bohemian Rhapsody“ über „Rivers of Babylon“ von Boney M bis hin zu „Lemon Tree“ der deutschen Band Fools Garden. Auch auf einen größeren Block mit Hits der Carpenters wie „Goodbye to love“, „Top of the world“ und „Sing“ darf sich das Publikum freuen.

Kostenlose Einlasskarten

Am Konzerttag wird der Saal in der Musikschule ab 19 Uhr für den Einlass geöffnet sein. Kostenlose Einlasskarten sind ab Montag bei den Ensemblemitgliedern oder über das Sekretariat der Musikschule erhältlich.