AGV-Truck eine Woche in der Stadt

Dass sie an multimedialen Stationen vieles selbst ausprobieren können, macht den Info-Truck für Schüler so interessant. Erstmals steht er eine ganze Woche auf dem Sternplatz.

Lüdenscheid - Einen auffälligeren Standort gibt es in Lüdenscheid kaum: Seit Montag steht der Info-Truck des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektro-Industrie (AGV) auf dem Sternplatz. Noch bis Freitag werden sich dort Schulklassen die Klinke in die Hand geben, um sich über die Berufe der Metall- und Elektro-Industrie zu informieren.

Christian Lepping, Geschäftsführer des AGV in Lüdenscheid, freute sich über die Aufmerksamkeit, die der große Truck mit seinen zwei Etagen auf dem Sternplatz erregte. Viele Passanten blieben stehen, manche wollten sich auch selbst informieren, mussten allerdings feststellen, dass nur die angemeldeten Gruppen Zugang haben. Die Termine mit den Klassen sind eng getaktet für die Mitarbeiter Ingo Hinrichsen und Lutz Klemkow.

Erstmals nutzen auch Klassen von Geschwister-Scholl- und Bergstadt-Gymnasium das Angebot, sich über die Berufe der Metall- und Elektro-Industrie zu informieren, wie Lepping feststellte. Für ihn ist es wichtig, dass Gymnasiasten Möglichkeiten der dualen Ausbildung neben denen des dualen Studiums kennenlernen, die die heimischen Unternehmen bieten. Denn dem Fachkräftemangel lasse sich vor allem mit Nachwuchs aus der Region begegnen.

Außerdem besuchen Schüler und Schülerinnen der Richard-Schirrmann- und der Theodor-Heuss-Realschule, der Freien christlichen Schule sowie der beiden Standorte des Eugen-Schmalenbach-Berufskollegs in Halver und Altena den Info-Truck. Der Mittwochnachmittag ist für Personalleiter von Mitgliedsunternehmen des AGV reserviert, die sich ein Bild davon machen wollen, welche Informationen der Truck bietet und wo eventuell weitere Möglichkeiten liegen, sich im Bereich der Berufsfelderkundung stärker mit den Schulen zu vernetzen.

Auch an den Gymnasien ist diese inzwischen fester Bestandteil des Lehrplans, erklärte Michael Cegledi, Mittelstufenkoordinator am BGL, der am Montag mit der Klasse 9d seiner Schule den Truck besuchte. Die Jugendlichen – Mädchen wie Jungen – waren sichtlich begeistert von der technischen Ausstattung des Trucks. Sie probierten die CNC-Fräsmaschine aus, programmierten einen Aufzug, setzten einen Stromkreislauf zusammen und informierten sich über die Vielfalt der Berufe innerhalb von Unternehmen.