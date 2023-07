Agnethas Affair bringt die besten Hits von Abba in den Kultpark

Von: Jutta Rudewig

„Ring, ring“ - Agnethas Affair kommt mit Equipment, Plateauschuhe und Glitterflitter. © Jutta Rudewig

1973 legte Abba das Album „Ring, ring“ auf – das entsprechende Equipment hat die Tribute-Band Agnethas Affair an Bord. Am Samstagabend setzt Revivalband den Schlusspunkt unter den Kultpark 2023.

Lüdenscheid - Agnethas Affair sorgte schon mehrfach mit Plateauschuhen und Spielfreude in Lüdenscheid für Unterhaltung, das Schwelgen in Erinnerungen an die 80er-Jahre und bewegende Momente bei unvergessenen Hits wie „Thank you for the Music“ oder „The Winner takes it all“.

Das Revival-Konzert beginnt am Samstagabend gegen 19.30 Uhr im Kulturhauspark.

Am heutigen Freitagabend ist die Band Regatta de Blanc zu Gast auf der Kultpark-Bühne. Hier kommen die Fans von Sting und Police auf ihre Kosten. Populären Hits wie „Every Breath You Take“ und „Walking On The Moon“ werden, so verspricht die Formation um Frontmann Mick Griese, absolut authentisch umgesetzt.

Karten an der Abendkasse

Auch hier gibt’s noch Karten an der Abendkasse. Einlass auf das Gelände ist ab 18.30 Uhr, die Abendkasse steht am Kurt-Weill-Weg. Feste und flüssige Verpflegung sowie Schutz vor Regen werden auf dem Gelände geboten.