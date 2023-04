Deutlich mehr Menschen in der Bergstadt ohne Job

Von: Fabian Paffendorf

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Lüdenscheid im April 2023 gesunken. Das teilte die Agentur für Arbeit in Iserlohn am Freitag mit.

Lüdenscheid - Im April waren 3290 Personen in der Bergstadt ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies 27 Personen (-0,8 Prozent) weniger. Im Vergleich zum April des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 343 Personen.

Damals waren 2947 Lüdenscheider ohne Job. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei plus 11,6 Prozent.

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 1485 Frauen und 1805 Männer. 1368 Ausländer sind ohne Arbeit. 267 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 766 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im April 8,3 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7,3 Prozent.