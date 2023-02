AfD tagt im Kulturhaus: Stadt verteidigt Vermietung

Von: Thomas Machatzke

Nach der Kundgebung am Sternplatz tagte die AfD am Samstag auch noch im Kulturhaus. © Cornelius Popovici

Die Stadt Lüdenscheid kontert die Kritik daran, dass die AfD am Samstag das Kulturhaus nutzen durfte: Sie ist rechtlich dazu verpflichtet, auch an die AfD zu vermieten.

Lüdenscheid – „Wir bedauern und kritisieren explizit, dass einer Gruppierung wie dieser Partei städtische Räumlichkeiten für ihre Treffen zur Verfügung gestellt werden“, stellte Dr. Gudrun Benkhofer vom Aktionsbündnis 8. März mit Blick auf eine Versammlung der AfD am Samstag im Anschluss an die Demonstration auf dem Sternplatz im Kulturhaus fest.

Tatsächlich hält sich die Stadt aber mit der Vermietung an Recht und Gesetz.

„Eine Partei hat, solange sie nicht offiziell als verfassungswidrig eingestuft wird, Anspruch auf Gleichbehandlung mit anderen Parteien durch die öffentliche Gewalt gemäß § 5 des Parteiengesetzes“, stellt Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Anfrage fest, „da die Stadt Lüdenscheid Räumlichkeiten des Kulturhauses auch für andere Parteien zur Verfügung stellt, ist die Stadt Lüdenscheid verpflichtet, auch die AfD als Mieterin zu akzeptieren.“



Der AfD-Bezirksverband Arnsberg hatte im Vorfeld der Kundgebung den „Roten Saal“ des Kulturhauses gemietet. Dort fand im Anschluss an die Kundgebung auf dem Sternplatz am frühen Nachmittag eine geschlossene Veranstaltung mit dem Titel „Verkehrspolitisches Symposium“ statt, an der rund 40 Personen teilnahmen.

Die Einnahmen aus der Saalmiete belaufen sich für die Stadt auf 500 Euro.