AfD-Demo in Lüdenscheid: Großer Gegenprotest mit Trillerpfeifen

Die AfD hatte eine Kundgebung zum „Verkehrsalbtraum Lüdenscheid“ angemeldet. Gegendemonstranten setzten ein „Zeichen gegen Rechts“. © Cornelius Popovici

Mit bunten Fahnen und Trillerpfeifen fuhren Gegendemonstranten der AfD in die Parade. Die Polizei zeigte in der Lüdenscheider Innenstadt erhöhte Präsenz.

Lüdenscheid – Demo und erhöhte Polizeipräsenz am Samstagmittag (11. Februar) in der Lüdenscheider Innenstadt: Etwa 40 Personen waren dem Aufruf der AfD gefolgt und nahmen an einer Kundgebung „Verkehrsalbtraum Lüdenscheid – Staatsversagen als neue Normalität“ teil. Deutlich größer war jedoch die Menge der Gegendemonstranten. Mehr als 120 Menschen funkten der AfD mit bunten Fahnen und Trillerpfeifen dazwischen.

Nachdem der AfD-Bezirk Arnsberg 50 Teilnehmer für die Kundgebung auf dem Sternplatz angemeldet hatte, riefen in den sozialen Netzwerken mehrere Lüdenscheider Initiativen und Gruppen dazu auf, die Kundgebung der „braunen Nationalisten“ zu „begleiten“.

Die Polizei reagierte mit erhöhter Präsenz auf dem Sternplatz. Demo und Gegenprotest blieben friedlich.

Unter anderem die Lüdenscheider Friedensgruppe, das Lüdenscheider Aktionsgruppe 8. März, das Jugendkulturbüro und das Kulturzentrum AJZ hatten zum Protest gegen die AfD-Veranstaltung gebeten: „Kommt alle und setzt mit uns ein Zeichen gegen Rechts“.

Unter dem Motto „Keine Brücken bauen für die AfD“ hieß es weiter: „Uns alle nervt die kaputte Brücke und die fehlende Initiative der Politik, aber wir dürfen der AfD damit keinen Nährboden geben. (Mit) Faschisten keine Brücken bauen.“