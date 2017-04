"Äußerst befremdlich": CDU-Kritik an Bürgermeister Dieter Dzewas

An der Mozartstraße entstehen neue Häuser.

Lüdenscheid - Nur eine knappe Mehrheit stimmte am Montag im Rat dem von der Verwaltung vorgelegten Beschlussentwurf zum Handlungskonzept Wohnen zu.

Das war nicht unbedingt schwerwiegenden inhaltlichen Differenzen geschuldet, sondern der Abstimmungsreihenfolge, die von Bürgermeister Dieter Dzewas als Ratvorsitzendem erfolgte.

Dzewas ließ einen weitergehenden Antrag der CDU erst gar nicht zu. Norbert Adam hatte – wie schon im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt – den Antrag gestellt, bei einer Ausweisung von neuen Wohnflächen zunächst die Verdichtung von Wohngebieten, dann die Ertüchtigung bestehender Flächen zu berücksichtigen und erst dann die Ausweisung neuer Wohnareale in Betracht zu ziehen. Dies wischte Dzewas vom Tisch, was CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling im Nachklapp als „äußerst befremdlich“ empfand.

„Es ist wohl üblich, dass bei mehreren Anträgen zu einem Tagesordnungspunkt der weitestgehende Antrag als erstes zur Abstimmung gestellt wird. Liegt allerdings nur ein Antrag zu einer Beschlussvorlage vor, sollte dieser Änderungsantrag logischerweise vor der Beschlussfassung zur Abstimmung gestellt werden, so wie es auch bisher immer gehandhabt wurde. Durch diese uns eher eigentümlich erscheinende Vorgehensweise waren wir gezwungen, entgegen unserer eigentlichen Auffassung, die gesamte Vorlage zum ,Handlungskonzept Wohnen’ abzulehnen, und somit wurde dieser so wichtige Punkt mit einer relativ knappen Mehrheit beschlossen. Wir möchten darum bitten, bei künftigen Abstimmungen wieder zu den bislang üblichen Gepflogenheiten zurückzukehren, die uns nicht nur logischer, sondern auch demokratischer erscheinen“, kritisierte Fröhling.

Sein Parteikollege Björn Weiß hatte als Vorsitzender des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt in der vergangenen Woche darauf gedrängt, das Handlungskonzept Wohnen, das pro Jahr die Schaffung zusätzlicher 120 bis 130 Wohneinheiten vorsieht, angesichts der Wichtigkeit möglichst mit großer Mehrheit zu verabschieden. „Jetzt steht es auf tönernen Füßen. Der SPD fehlt es an Weitblick. Der Schulz-Effekt sorgt in ihren Reihen offensichtlich für eine gewisse Arroganz.“