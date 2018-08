Verträge unterzeichnet: Pergamon-Zentrum soll 2020 fertig werden

Einige der Partner des künftigen Pergamon-Zentrums an der Bahnhofsallee wie die Zahnarztpraxis von Dr. Martina Buchheister, das Sanitätshaus Selimed, das Fitnessstudio Injoy, die Physiotherapie-Praxen von Sandra Höwig und Sascha Fentner versammelten sich bei Dr. med. Dimitros Panteloglou (4. von rechts), der Investor des Projekts ist. Projektsteuerer ist Peter Sippel (3. von links).

Lüdenscheid - Dr. med. Dimitros Panteloglou kommt der Verwirklichung seines Traums immer näher – der Schaffung eines Ärztezentrums an der Bahnhofsallee. Das Pergamon-Zentrum nimmt inhaltlich und auch in der baulichen Entwicklung immer mehr Fahrt auf.

Am Freitag begrüßte er die künftigen Partner, die das Gebäude, dessen Entwurf bereits Anfang März im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt vorgestellt worden war (wir berichteten), in seiner Praxis für Allgemeinmedizin am Sternplatz.

Neben der Zahnarztpraxis von Dr. Martina Buchheister sowie dem Sanitätshaus Selimed, dem Fitness-Studio Injoy und den Physiotherapie-Praxen von Sandra Höwig und Sascha Fentner werden dort eine Apotheke, ein gastronomischer Betrieb und ein Dentallabor einziehen. Eine weitere Facharztpraxis kommt noch hinzu. Die Verträge sind unterzeichnet.

+ So soll das Pergamon-Zentrum an der Bahnhofsallee nach dem Architektenentwurf aussehen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2020 vorgesehen. © © Architektenbüro Archifaktur aus Lennestadt

„Mir ist es wichtig, interdisziplinär mit den verschiedenen Fachrichtungen zusammenzuarbeiten und damit an einem zentralen Ort weiterführende Diagnostik ausüben zu können. Außerdem können wir rechtzeitig auf Marktveränderungen reagieren und adaptive Lösungen finden. Der dritte Aspekt ist die Mitarbeiteroptimierung. Die patientenzentrierte und -orientierte Arbeit gelingt nur durch eine hohe Mitarbeiterbindung.“

Sein Ziel sei es, das hausärztliche Versorgungsproblem zu lösen. „Patienten dürfen nicht abgelehnt werden.“ Neben der inhaltlichen Ausrichtung geht auch die Umsetzung des Neubaus weiter.

Wie Projektsteuerer Peter Sippel mitteilte, ist die Abbruchgenehmigung für die leer stehende Ladenzeile erteilt, der Bauantrag bei der Stadt eingereicht. Tief- und Hochbau sollen ineinandergreifen. Wann der Abrissbagger kommt, stehe noch nicht fest. Jedenfalls werde die Fertigstellung Mitte 2020 angepeilt. Die Investitionskosten betragen laut Dr. Panteloglou rund 5,7 Millionen Euro.

www.pergamon-zentrum.de