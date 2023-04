Ärztemangel im MK: In diesen Städten gibt es Geld für neue Hausärzte

Von: Thomas Machatzke

In der neuesten Ausgabe der Verbandszeitung „KVWL kompakt“ vom 27. März weist das Förderverzeichnis fünf neue Standorte im MK aus, die von der KVWL eine besondere Förderung im Bereich der Hausärzte erhalten sollen.

Lüdenscheid - Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat sich mit ihrer „Strategie 2025“ auf die Fahnen geschrieben, die ambulante Versorgung für Westfalen-Lippe modern, innovativ und kompetent sichern zu wollen. Dazu zählen Themenfelder wie die Digitalisierung der Arztpraxen, vor allem aber das Gewinnen ärztlichen Nachwuchses und auch das Vorantreiben sinnvoller Kooperationen mit anderen Gesundheitsberufen – ein weites Feld, um gerade auf dem Land Engpässen in der hausärztlichen Versorgung früh zu begegnen.

Klar ist: So manch altgedienter Hausarzt steht kurz vor dem Ruhestand, jüngere Kollegen aus den Ballungszentren zieht es häufig eher nicht in die ländlichen Bereiche, sodass hier mitunter mittel- und langfristig eine Unterversorgung droht.

Zur Sicherung der ambulanten Versorgung gibt es seit langem schon ein Förderverzeichnis der KVWL. Danach hat die KVLW „alle geeigneten finanziellen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern und zu fördern“.

Mit anderen Worten: Da, wo ein Mangel droht, greift die KVWL gerne mit Praxisdarlehen, einer Umsatzgarantie oder durch Kostenzuschüsse unter die Arme, zeigt auch mit neuen Praxismodellen, die die Ärzte nicht mehr so sehr als „Einzelkämpfer“ in die Verantwortung nehmen, Wege in die Zukunft auf. In der neuesten Ausgabe der Verbandszeitung „KVWL kompakt“ vom 27. März weist das Förderverzeichnis fünf neue Standorte aus, die von der KVWL eine besondere Förderung im Bereich der Hausärzte erhalten sollen. Drei dieser fünf Standorte finden sich im märkischen Südkreis: Neben Ennigerloh und Wadersloh stehen nun auch Meinerzhagen, Kierspe und Nachrodt-Wiblingwerde auf der Förderliste.

Märkischer Kreis überrepräsentiert

Wenn man bedenkt, dass im gesamten Bereich Westfalen-Lippe 45 Kommunen im Förderverzeichnis auftauchen, ist der märkische Südkreis durchaus überrepräsentiert auf dieser Liste, denn neben den drei neuen Einträgen finden sich auch Herscheid, Lüdenscheid, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl auf der Liste wieder. Nimmt man aus dem Nordkreis auch noch die Stadt Menden hinzu, so kommen neun der 45 Städte und Gemeinden, in denen die KVWL angesichts zur Sicherstellung des Versorgungsauftrags Geld in die Hand nehmen würde, aus dem Märkischen Kreis.

Neben den nördlichen Kommunen Iserlohn, Hemer und Balve tauchen aus dem Südkreis nur Altena, Halver und Schalksmühle nicht im Förderverzeichnis der KVWL für Hausärzte auf. Diese Kommunen scheinen auf Sicht erst einmal im Hausärzte-Bereich gut versorgt zu sein.

Im Bereich der Augenärzte ist der Märkische Kreis gar nicht von Engpässen betroffen (hier sind nur Bad Berleburg und Marsberg und problematische Kommunen ausgewiesen). Im Bereich der Psychiater steht das Hochsauerland (Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg und Winterberg) im Förderverzeichnis. Auch hier gibt es für die KVWL im Märkischen Kreis keinen Handlungsbedarf.