Klinik-Ärzte streiken heute: Das müssen Patienten wissen

Lüdenscheid – Im Rahmen eines bundesweiten Warnstreiks von Ärzten an kommunalen Krankenhäusern legen heute auch Krankenhaus-Ärzte im Märkischen Kreis die Arbeit nieder. Betroffen sind laut Marburger Bund die Stadtklinik Werdohl, das Marienhospital Letmathe und das Klinikum Lüdenscheid. Was das für Patienten bedeutet, lesen Sie hier.

Das teilt der Marburger Bund mit, der unter anderem für höheres Entgelt sowie neue Regeln zur Arbeitszeit und Bereitschaftsdiensten eintritt.



Seit Bekanntwerden der Streikpläne laufen in Hellersen entsprechende Vorbereitungen, teilt Klinik-Sprecherin Lara Stockschläder mit. „Planbare Eingriffe an diesem Tag wurden in Abstimmung mit den Patienten und den Fachabteilungen zum Teil verschoben.“

Patienten hätten neue Termine bekommen oder würden kurzfristig von den Ambulanzmitarbeitern kontaktiert. „Trotz des Warnstreiks sind sowohl die Versorgung von Notfällen als auch die Behandlung der bereits stationär aufgenommenen Patienten sichergestellt“, betont Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung.

In den Kliniken in Lüdenscheid, Werdohl und Letmathe arbeiten knapp 400 Ärzte. Sie sind aufgerufen, um 8.15 Uhr an einem „Guten-Morgen-Protest“ vor dem Portal des Klinikums Hellersen teilzunehmen. Eine Stunde später bringt ein Bus die Streikteilnehmer zu einer zentralen Kundgebung zum Frankfurter Römerberg.