Ärger um Altstadtbrunnen: Stadt prüft Regressforderungen

Von: Susanne Kornau

Kunst oder Handwerk? – Der Brunnen auf dem Graf-Engelbert-Platz erzählt Stadtgeschichte. © nougrigat

Erneute Winterpause bei den Pflasterarbeiten auf dem Graf-Engelbert-Platz: Doch der Ärger um die Neugestaltung des Brunnen-Podestes im Zuge der Sanierung macht keine Pause.

Lüdenscheid – Die Rückkehr des Winters hat die Mitte Februar zunächst wieder aufgenommenen Pflasterarbeiten in der Altstadt erst einmal erneut unterbrochen. Damit harrt der Graf-Engelbert-Platz weiter der Fertigstellung. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende März abgeschlossen sein; das verschiebt sich nun entsprechend nach hinten.

Endgültig fertiggestellt ist der Platz ohnehin erst, wenn das Brunnen-Problem gelöst ist. Der von dem – in der Altstadt mit seinen Arbeiten sehr präsenten – Metallkünstler K.T. Neumann gestaltete Brunnen hat bekanntlich im Zuge der Platzbegradigung Ende 2022 ein neues Podest bekommen. Dessen Gestaltung und Proportionen, vor allem die Farbe des verwendeten Natursteins, sind von Anfang an Anlass für Kritik gewesen. Auch aus der Stadtverwaltung.

Die Frage des Urheberrechts

Ob all das nun geändert werden muss oder nicht, ist seitdem die Frage. Entscheidend für die Antwort darauf ist die Bewertung des künstlerischen Urheberrechts. Wurde es durch die Umgestaltung verletzt? Mit der Antwort ließ sich die Stadtverwaltung Zeit. Jetzt gibt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik auf Nachfrage folgende Einschätzung weiter: „Stadtplanerische Eingriffe hinsichtlich der Platzfläche, deren Bodengestaltung oder Ähnliches sollten zwar Rücksicht auf den Brunnen in seiner gestalterischen Gesamtheit nehmen, eine Abwandlung der ‚Standfläche’ des Brunnens ist jedoch nicht als urheberrechtliche Verletzung der künstlerischen Intention zu betrachten.“

Stadt nennt K.T. Neumann „Metallhandwerker“

Das wird ausführlich begründet – nicht ohne K.T. Neumann dabei ausdrücklich als „Kunst-“ bzw. „Metallhandwerker“ zu bezeichnen, nicht jedoch als Künstler. Ob diese sorgfältig gewählten Worte am Ende gerichtsfest wären, hängt davon ab, ob sich die Familie des Künstlers zu diesem Schritt entschließt und juristisch klären lässt, ob die Stadt mit ihrer Einschätzung falsch liegt.

Der Altstadtbrunnen, so erläutert die Stadt weiter, sei am 18. Dezember 1982 enthüllt worden und als Schenkung der damaligen Interessengemeinschaft Altstadtsanierung in den Kunstbesitz der Stadt übergegangen. Einen ähnlichen Neumann-Brunnen gebe es in Neuenrade – hierzu verweist die Verwaltung in ihrer Einschätzung auf Parallelen. In beiden Städten bestehe die Brunnenfigur aus Metall, das Becken aus Stein – das gelte es zu unterscheiden: „Der Auftrag zu einer künstlerischen Brunnengestaltung beinhaltet in der Regel die Abstimmung von skulpturalen und funktionalen Elementen. Dies ist im Falle des sogenannten Altstadtbrunnens aufgrund von originalen Zeichnungen und Modellen nachweisbar.

Eine ‘1:1-Umsetzung’ gemäß Modell wurde jedoch nachweislich nicht vorgenommen. Sowohl die Höhe der unteren Stufe als auch das dafür verwendete Steinmaterial entsprechen nicht den Maßstabsverhältnissen wie sie im Modell vorgegeben sind“, heißt es unter anderem. Im Vergleich Lüdenscheid – Neuenrade wird festgestellt, dass die „jeweilige ‘Sockellösung’ Bezug zur umgebenden Pflasterung bzw. Platzgestaltung hat. Somit steht also das Verhältnis von Sockel zum umgebenden Bodenraum im Fokus.

Dagegen muss die Gestaltung des eigentlichen Brunnenbeckens (Durchmesser, Höhe der Ummauerung, etc.) in einem direkten Verhältnis zur mittigen Brunnenskulptur gesehen werden.“ Und weiter: „Es scheint unbestreitbar, dass der ausführende Metallhandwerker K.T. Neumann das Brunnenbecken von der Grundfläche des Platzes, abgehoben sehen wollte. Es handelt sich dabei um einen gestaltend architektonischen Ansatz, der jedoch nicht unmittelbar der eigentlichen ‘Brunnenskulptur’ zuzurechnen ist“.

Anpassung nur in Farbe, nicht in Form

Aus dieser Einschätzung leitet die Stadtverwaltung letztlich die Freiheit ab, die Standfläche grundsätzlich anders gestalten zu dürfen. Das sei bekanntlich im vergangenen Jahr geschehen, als die Stufeneinfassung nach Plänen des mit der Altstadtsanierung betrauten Landschaftsarchitekten Reschke erneuert „und an die neue Gestaltung des Platzes angepasst“ worden sei.

Unabhängig davon gehen jedoch die Bemühungen weiter, die sehr hell wirkenden Stufen künstlich nachzudunkeln. Nach wie vor werde geprüft, heißt es, „ob sich die Steinfarbe durch ein chemisches Verfahren anpassen lässt“. Ein erstes Muster lag im Januar vor, entsprach aber nicht den Erwartungen. Weitere Muster sind bestellt. Sollten die ebenfalls nicht den gewünschten Effekt haben, will die Verwaltung zum letzten Mittel greifen – und über einen Austausch der Steinstufen nachdenken: „Diese sollen allerdings nur farblich nicht in der Form oder im Einbau angepasst werden.“

Der ganze Ärger und Aufwand rund um das unfreiwillige Sanierungsopfer hat weitere Folgen. Es werde geprüft, „ob das mit der Planung beauftragte Landschaftsarchitektur-Büro für die zu helle Farbgebung der Steinstufen in Regress genommen werden kann. Sowohl der Steinlieferant als auch das ausführende Bauunternehmen hatten die Muster dort zur Freigabe vorgelegt“. Der Stand der Dinge soll einmal mehr im nächsten Bau- und Verkehrsausschuss am 15. März skizziert werden.

Während die Monate also vergehen, wird die Kritik leiser. Einer der Anlieger will das Brunnenthema schon gar nicht mehr kommentieren: „Ich will einfach nur, dass das alles endlich fertig ist.“

Was aussieht wie Betonstufen, ist Naturstein. Jetzt lässt die Stadt Regressforderungen prüfen, weil das Landschaftsarchitektur-Büro die zu hellen Steinstufen freigegeben habe. Kritik gibt’s aber auch an der Podestform. © nougrigat