Ärger über Satzungsänderung bei der Bürgergemeinschaft Pöppelsheim

Lüdenscheid - Wahlen, Ehrungen, Berichte und die Änderung der Satzung waren die Tagesordnungspunkte, die am Samstag bei der Jahreshauptversammlung der Bürgergemeinschaft Pöppelsheim auf dem Programm standen. Auch wenn die Versammlung sehr harmonisch verlief, so gab es doch Diskussionen in Bezug auf die Satzungsänderung.

Bei der Umstellung der Zuständigkeit für das Vereinsregister vom Amtsgericht Lüdenscheid zum Amtsgericht Iserlohn sei aufgefallen, dass eine alte Satzung aus dem Jahr 1989 vorliegt. Diese soll nun in einigen Punkten geändert werden, die am Samstag von der Versammlung auch einstimmig angenommen wurden. Doch bei Karl-Otto Konopka und einigen Vereinskameraden war die Satzungsänderung trotzdem mit einem Ärgernis verbunden: „Wir haben bereits 2010 die Satzung umgeschrieben, diese Änderung scheint beim Amtsgericht nicht ordnungsgemäß eingetragen worden zu sein. Nun kommen wieder unnötig Kosten auf den Verein zu.“

Für ihr besonderes Engagement wurden Hanne Krüger (Gartenarbeit), Anne Glänzel (Beitragskassiererin), Rosi Schulze (Seniorentätigkeit) und Gisela Martin, die nach 27 Jahren aus der Vorstandstätigkeit ausschied, mit einem Blumenstrauß geehrt.

Absolute Einstimmigkeit herrschte bei den Wahlen: Der zweite Vorsitzende Thorsten Sadrinna, die zweite Schatzmeisterin Ulrike Engelbert und der zweite Beisitzer Günter Rothkegel wurden wiedergewählt. Geschäftsführerin, die laut neuer Satzung nun Schriftführerin ist, bleibt Annette Engelbert-Plischka. Vertreter des Betriebsausschusses bleibt Günter Rothkegel, Vertreter des Hobby Chores Werner Lüsebrink, für das Kinder- und Jugendkomitee wurden Melanie Walter und Nina Kasperczyk gewählt. Der Hobbychor hatte Auftritte in Altenheimen, der Höhepunkt allerdings sei der Auftritt auf dem Stadtfest gewesen. 132 Veranstaltungen hätten im Vereinsheim stattgefunden, die Mitglieder des Betriebsausschusses hätten die Bewirtung übernommen. Das traditionelle Birkenfest, das zum zweiten Mal durchgeführte Kinderfest und das Herbstfest seien aus Sicht des Vorstandes „tolle Veranstaltungen“ gewesen, so der Vorsitzende Carsten Glänzel. Auch in diesem Jahr stehen neben zahlreichen vereinsinternen auch wieder öffentliche Veranstaltungen auf dem Programm. Das 48. Birkenfest findet am 27. und 28. Mai statt.