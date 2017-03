Ärger über Müll und Zerstörung

Lüdenscheid - Die Fotos, die Heinz Höllermann der LN-Redaktion hereinreichte, sprechen für sich. Am Rand des Schulhofs der Erwin-Welke-Grundschule liegt Müll, der sichtbar schon vor längerer Zeit dorthin geworfen wurde. An der Bushaltestelle am Wartehäuschen haben Unbekannte einen Abfallbehälter mit Wucht aus der Halterung getreten.

Andreas Fritz, Stellvertretender Werkleiter des Stadt-Reinigungs-, Transport- und Baubetriebs Lüdenscheid (STL), kennt die Problematik um die Papierkörbe: „Zweimal im Monat bekommen wir entsprechende Hinweise. Das ist wirklich ein Problem, aber solange man keinen auf frischer Tat ertappt, kann man niemanden zur Rechenschaft ziehen.“

Stefanie Edelhoff, Leiterin der Vogelberger Stadtteilkonferenz, kann den Ärger um die Vermüllung und den Vandalismus verstehen. Bei der letzten Konferenz sei dies kein Thema gewesen. „Aber interessierte Bewohner des Vogelberges sind jederzeit eingeladen, daran teilzunehmen und Anregungen und Kritik zu äußern“, sagt sie. Der nächste Termin steht bereits fest. Am 24. April um 19 Uhr findet sie im Bürgerhaus am Lenneteich statt. Müll und Vandalismus dürften ein Thema sein.