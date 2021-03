Ärger über Fast-Food-Müll - MK-Stadt überlegt, Mülleimer aufzustellen

Michael Dregger, Vorstandssprecher von Rot-Weiß Lüdenscheid ist sauer. Diesmal hat es allerdings keine sportlichen Gründe.

Lüdenscheid – Kein Fußball auf dem Nattenberg-Kunstrasen – das war in den vergangenen Wochen wohl eine Einladung für den einen oder anderen, an Tor 3, dem „Hintereingang“ zum Stadion, zu verweilen. Ein in diesen Tagen einsamer Ort.

Was im Grunde nicht schlimm wäre, würden die Gäste, die einen ruhigen Platz gesucht haben, nicht ihren Müll am Tor hinterlassen. Als Michael Dregger, Vorstandssprecher von Rot-Weiß Lüdenscheid, am Sonntag das Tor 3 und den Nattenberg-Nebenplatz für den Neustart des Trainingsbetriebs vorbereiten wollte, traf er auf einen komplett vermüllten Ort. Vor allem viele Verpackungstüten eines Fast-Food-Anbieters in direkter Nähe des Nattenbergs fand Dregger vor.

Stadt hat „noch keine Lösung“

„Das ist eine ärgerliche Sache, aber wir haben da noch keine Lösung“, stellte Dierk Gelhausen vom Fachdienst Schule und Sport Anfang der Woche auf Nachfrage fest, „vielleicht werden wir dort ein paar Mülleimer aufstellen, damit das nicht mehr passiert.“ Wobei die Zeit der Ruhe nun auch erst einmal wieder vorbei ist, denn seit Montag wird auf dem Kunstrasen wieder trainiert.