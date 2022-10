Anders als behauptet, doch kein Straferlass bei Widerspruch

Ärger mit Parkvision: Widersprüchliche Aussagen zu Widersprüchen

Von: Fabian Paffendorf

Der Parkraumüberwacher Parkvision reagiert auf Widerspruchsschreiben mit sehr eigenwilligen Antworten und Erklärungen, warum „Fremdparker“ dennoch Vertragsstrafen zahlen sollen. © Cedric Nougrigat

Der Parkraumüberwacher Parkvision reagiert auf erste Widerspruchsschreiben von Lüdenscheidern, die sonntags auf dem Parkplatz des Mix Markts an der Schützenstraße geparkt und dafür ein „Knöllchen“ von 40 Euro kassiert hatten.

Lüdenscheid – Die in die Falle getappten vermeintlichen „Parksünder“ verweigerten die Zahlung mit Verweis auf Aussagen aus dem Mix Markt, nach denen das Parken sonntags erlaubt sei und über die auch unsere Zeitung geschrieben hatte. Doch das, was nun in den „Stellungnahmen“ von Parkvision steht und was man unserer Redaktion am Telefon erzählte, weist selbst Widersprüche auf.

So stellte das Unternehmen selbst noch vor einigen Wochen implizit eine „Neuregelung zum freien Parken an Sonntagen“ in Aussicht, während die jüngsten Antwortschreiben erklären, „dass seitens unseres Kunden (Mix Markt, Anmerkung der Redaktion) keine Regelung bzw. Freigabe zum freien Parken an Sonntagen auf der betreffenden Stellfläche erteilt wurde.“

Unterdessen steigt die Anzahl jener Lüdenscheider, die in ihrer Post Zahlungsaufforderungen von Parkvision finden, kontinuierlich an. Die Fragen unserer Redaktion lässt das Unternehmen aus Hessen schriftlich weiterhin unbeantwortet. Also haben wir nochmals telefonisch nachgefragt. Wie verhält es sich denn mit der von Seiten des Mix Marktes kommunizierten und von Parkvision dementierten Sonn- und Feiertagsausnahmeregelung nun wirklich? Ist an den genannten Tagen kostenfreies Parken auf dem Platz mit Adresse Schützenstraße 4a nun erlaubt oder nicht? Und seit wann ist diese Regel, sofern es sie denn wirklich gibt, in Kraft getreten?

„Nun, diese Sache mit der Ausnahmeregelung und dem kostenlosen Parken habe ich natürlich mitbekommen. Aber das ist meiner Meinung nach ja so ein Ding, das die Medien sich hin und her spielen“, sagt der Mitarbeiter von Parkvision. Er verweist einmal mehr darauf, dass es eine Pressestelle der Firma geben würde, die uns auf E-Mailanfrage hin auch mehr erzählen würde. „Ja, es gibt eine Pressebetreuung und ihre Anfragen werden dann von Frau Sarah Wagner beantwortet“, erklärt der Mann, der uns seinen Namen nicht nennen will. „Frau Wagner“ habe aber kein Telefon und wäre nur über eine allgemeine E-Mail-Adresse erreichbar. Auf erneute schriftliche Anfrage hin, kommt abermals von Parkvision keine Antwort.



Anders als behauptet, doch kein Straferlass bei Widerspruch

Mutmaßlich hat man aber unter den Mitarbeitern des Maintaler Parkplatzüberwachers aktuell selbst keine Ahnung davon, was man den Adressaten der Zahlungsaufforderungen, die schriftlichen Widerspruch einlegen, für Geschichten auftischt, um sie doch noch zur Zahlung der „Vertragsstrafen“ zu bewegen. Das legt zumindest ein Brief von Parkvision nahe, der unserer Redaktion vorliegt. In dem Schreiben von Parkvision antwortet die Firma einer Lüdenscheiderin auf den Widerspruch mit Bezug auf die Sonntags-Ausnahmeregelung: „Das kostenfreie Parken ist nur für Kunden während der Geschäftszeiten für die Zeit des Aufenthaltes gestattet. Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Abstellen von Fahrzeugen oder jegliche Fremdnutzung des gesamten Privatgeländes nicht gestattet. Zum Zeitpunkt des Verstoßes, dem 14. August 2022, war die Neuregelung zum freien Parken an Sonntagen noch nicht in Kraft getreten.“

Die in dem Schreiben benannte „Neuregelung zum freien Parken an Sonntagen“ ist allerdings in dem Antwortschreiben, das der Lüdenscheider Sabaratnam Ravindran am Donnerstag auf seinen Widerspruch hin von Parkvision erhielt, in ganz anderer Form Gegenstand der Stellungnahme: „Wir teilen mit, dass seitens unseres Kundens [sic] keine Regelung bzw. Freigabe zum freien Parken an Sonntagen auf betreffenden Stellfläche [sic] erteilt wurde. Bei dem unlängst erschienenen und auch viral gegangenen Zeitungsartikel, der eine Ausnahmeregelung der vor Ort geltenden AGB publiziert, handelt es sich um eine Falschmeldung, die nicht die tatsächlich geltenden Regelungen widerspiegelt.“

Dabei lässt Parkvision unerwähnt, dass sowohl der Marktleiter wie jüngst auch ein Mitarbeiter des Mix-Markts gegenüber unserer Zeitung auf Anfrage erklärten, dass an Sonn- und Feiertagen das Parken auf dem Platz rund um den Supermarkt erlaubt sei, und den Angeschriebenen ihre „Vertragsstrafe“ bei schriftlichem Widerspruch von Parkvision erlassen werden würden. Eine Aussage, auf die sich Autofahrer also nicht mehr verlassen sollten – sonst wird es teuer.