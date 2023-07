Ämterwechsel beim Rotary Club Lüdenscheid

Kai Okulla (rechts) hat beim Rotary Club Lüdenscheid die Präsidentschaft von Dr. Andreas Jesper übernommen. © RCL

Im Rahmen der offiziellen Ämterübergabe beim Rotary Club Lüdenscheid hat Kai Okulla von Dr. Andreas Jesper für das kommende rotarische Jahr 2023/2024 die Präsidentschaft des ältesten der drei Lüdenscheider Rotary Clubs übernommen.

Lüdenscheid – Für seinen Einsatz im vergangenen rotarischen Jahr bedankten sich die Clubmitglieder bei Dr. Jesper mit reichlich Lob. Er habe „mit viel Engagement, tollen Vorträgen und Veranstaltungen sowie mit seiner Herzlichkeit und Freundlichkeit das Club-leben in seinem Präsidentenjahr (2022/2023) sehr lebendig gestaltet“, hieß es. Im Namen des Clubs erhielt er hierfür, gemeinsam mit seinen Vorstandsmitgliedern, ein herzliches Dankeschön vom neuen Präsidenten.

Der Übergang erfolgte nahtlos, der Blick ist bereits auf die kommenden zwölf Monate gerichtet. Wieder werde die Förderung sozialer Projekte und die rotarische Gemeinschaft, sowohl innerhalb des Clubs als auch zu den beiden anderen Rotary Clubs vor Ort, zu Inner Wheel und zu Rotaract, ein Hauptanliegen von Kai Okulla, Vorstand und Mitgliedern sein, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Hierbei spiele das traditionell starke soziale Engagement des Clubs vor allem in Lüdenscheid innerhalb der weltweiten rotarischen Organisation weiterhin die zentrale Rolle.

Tatkräftiges und finanzielles Engagement

Die gemeinsame Teilnahme der Service-Clubs am Stadtfest und am Weihnachtsmarkt seien bereits gesetzt, Vorhaben wie eine gemeinsame Pflanzaktion sowie die Herstellung eines Kinder-Spielpfades im Lüdenscheider Stadtpark seien bereits in Abstimmung.

Langjährige Schwerpunkte sind auch die Unterstützung des SOS-Kinderdorfs Sauerland sowie das tatkräftige und finanzielle Engagement des Clubs für das Projekt „Sprache verbindet“ (sprachliche Förderung als Basis zur Integration von Migranten- und Flüchtlingskindern). Das solle auch im neuen Präsidentschaftsjahr „mit mindestens gleicher Intensität fortgeführt und möglichst weiter ausgebaut werden“. Besonders das Projekt „Sprache verbindet“ ist als Gemeinschaftsprojekt geeignet, um sich über die Clubgrenzen hinaus im Sinne der rotarischen Idee langjährig zu entwickeln.

Seit 1956 bringt sich der Rotary Club Lüdenscheid lokal und auch international ein, um Hilfsbedürftige zu unterstützen und zur Völkerverständigung beizutragen. Dies geschieht mit gemeinsamer Beteiligung der befreundeten „Pentangular Rotary Clubs“ in Canterbury, Leiden, Leuven und Saint-Quentin.