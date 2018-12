Echte Alpakas und hölzerne Rentiere am Schloss Neuenhof

Lüdenscheid - Klirrende Kälte begleitete am Wochenende den traditionellen Adventsmarkt am Schloss Neuenhof. Bereits zum 24. Mal bat die gräfliche Familie von dem Bussche-Kessell zum vorweihnachtlichen Bummeln über das Schlossgelände.

Im Außen- und Innenhof, an und in den Garagen, auf dem Künstlerboden, im Alten Kuhstall und am Sägewerk boten rund 50 Aussteller an liebevoll gestalteten Ständen feines Kunsthandwerk aus erlesenen Materialien, Wärmendes für die Winterzeit, Delikatessen und vieles, vieles mehr an.

Die bewährte Mischung aus Alt und Neu, die seit jeher das Gesicht des Marktes prägt, machte auch diesmal wieder den Charme der beschaulichen Veranstaltung vor imposanter Schlosskulisse aus.

Für den guten Zweck engagierten sich die Scholli-Bees des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, die mit dem Verkauf von selbst gebackenem Früchtebrot und Plätzchen, selbst gegossenen Kerzen und Honig Spenden für die Kindertrauergruppe der „Arche", ein Imkerprojekt in Sambia und ihre AG sammelten.

Für die Kindernothilfe machten sich Christel Meyer und ihre Mitstreiterinnen stark. Darüber hinaus gab es alles, was zu einem urigen Weihnachtsmarkt mit viel Flair und Atmosphäre dazugehört – angefangen bei Büchern und Keramik, Glaskunst, Genähtem, Gestricktem, Gedrechseltem, Tisch- und Bettwäsche, Handgefilztem, Olivenholzprodukten, Naturseifen, Manschettenknöpfe und vielen anderen schönen Dingen, um anderen und sich selbst eine Freude zu bereiten.