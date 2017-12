Adventsmarkt: Wenn möglich zu Fuß zum Schloss

Wenn am Wochenende der Adventsmarkt auf Schloss Neuenhof stattfindet, dann bitten die Veranstalter darum, möglichst nicht mit dem Auto bis zum Schloss zu fahren.

Lüdenscheid - Wenn am Wochenende der beliebte Adventsmarkt auf Schloss Neuenhof stattfindet, stehen Organisatoren und Besucher vor großen Herausforderungen – zumindest im Hinblick auf die Parkplätze. Da diese im Elspetal nur begrenzt vorhanden sind, bitten die Verantwortlichen darum, möglichst nicht mit dem Auto bis zum Schloss zu fahren.

Jedes Auto, das nicht zum Schloss fährt, ist eine große Hilfe.“ Da die Parkplätze im Elspetal nur begrenzt vorhanden sind, bitten die Verantwortlichen darum, möglichst nicht mit dem Auto bis zum Schloss zu fahren, sondern – wenn möglich – zu Fuß zu kommen. Dies sei möglich über das Werksgelände der Firma Hueck, Talstraße 105 (MVG-Linie 58 Haltestelle An der Schnappe) und dann die Neuenhofer Straße talaufwärts oder über die Freie Christliche Schule (MVG-Linie 46 Haltestelle Am Schäferland) und weiter durch den Wald am Baukloh/Hüttenfeld.

Wer doch mit dem Auto kommt, wird gebeten, in Einbahnrichtung vom Kreisel an der Freien Christlichen Schule bis Parkplatz am König-Theodor-Denkmal (Ecke Neuenhofer-/Brenscheider und Stillekingstraße) zu fahren, und nach dem Besuch des Adventsmarktes das Elspetal ausnahmsweise über die Brenscheider Straße (Anliegerstraße) Richtung Piepersloh (Sonneborn-Kreisel) zu verlassen.

Den privaten Parkplatz am König-Theodor-Denkmal öffnet die Gutsverwaltung für das Adventsmarktwochenende und stellt somit zusätzliche Parkplätze gegen eine symbolische Parkgebühr von 1 Euro zur Verfügung. Von dort geht es zu Fuß über den privaten König-Theodor-Weg bequem und sicher zum Schlosshof – ohne dabei die Fahrbahn mit dem Autoverkehr teilen zu müssen. Die Gutsverwaltung wird darüber hinaus an der Reithalle im Sägewerk eine begrenzte Zahl von Parkplätzen einrichten, auf denen auf eigene Gefahr und gegen eine Gebühr von 1 Euro geparkt werden kann.

Der Adventsmarkt mit knapp 50 Ausstellern öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei.