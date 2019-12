Musikalische Erinnerung: So war die Advents- und Weihnachtszeit "damals"

Adventskonzert des Gemischtes Chores Wesselberg am Samstag

+ © Othlinghaus Der Gemischte Chor Wesselberg probt fürs Adventskonzert. © Othlinghaus

Brügge – An die Advents- und Weihnachtszeit in früheren Zeiten will der Gemischte Chor Wesselberg mit seinem diesjährigen Adventskonzert erinnern. Dazu lädt der Chor für den kommenden Samstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr in die Evangelischen Kreuzkirche Brügge an der Halverstraße ein. Dort werden unter dem Motto „Weihnachten wie es früher war“ die Weihnachtsglocken läuten. Getreu dieser Devise können sich die Besucher ausschließlich auf klassische Weihnachtslieder freuen und in Erinnerungen schwelgen, kündigen die Sänger und Sängerinnen an.