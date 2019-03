Vertrag: Jeder Schüler soll einmal im Jahr ins Kulturhaus

+ © R udewig Josette Ommer, Kulturhausleiterin Rebecca Egeling und Schulleiter Frank Bisterfeld bei der Vertragsunterzeichnung. © R udewig

Lüdenscheid – „Die Idee zu diesem Kooperationsvertrag hatte ich schon während meiner ersten hundert Tage in Lüdenscheid“, erläuterte am Mittwoch Kulturhausleiterin Rebecca Egeling. In der Adolf-Reichwein-Gesamtschule unterzeichnete sie offiziell den Kooperationsvertrag zwischen der Schule und dem Kulturhaus.