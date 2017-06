Der Zuschauer wird zum stillen Akteur

Lüdenscheid - Symbolik pur: Während die Theater-AG der Adolf-Reichwein-Gesamtschule für die Aufführung des Stückes „Die Welle“ in die Hauptprobe einstieg, streikte ausgerechnet die rechte Seite der Bühnenbeleuchtung. Bis zur Generalprobe soll der Defekt behoben sein, hieß es dazu.

Josette Ommer (Regie) sowie Kirsten Michalzik und Natalia Hartwich befinden sich in der heißen Phase der Vorbereitung für die Premiere. Am Dienstag ist Premiere in der Mensa der Gesamtschule. Eine weitere Aufführung ist am Tag darauf. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Mit dem Kauf einer Karte für drei Euro erhält der Zuschauer einen Welle-Mitgliedsausweis. Die Mensa wird zum Klassenzimmer und der Zuschauer ein Teil der Bewegung.

Was als Sozialexperiment von Ron Jones im Rahmen des Geschichtsunterrichts an der Cubberly Highschool in Palo Alto in Gang gesetzt und darauf von ihm in die Kurzgeschichte „Die Welle“ gefasst wurde, hat Morton Rhue zu seinem gleichlautenden berühmten Roman inspiriert.

Auslöser für Jones’ Experiment war die Tatsache, dass er seinen Schülern einige ihrer Fragen nicht beantworten konnte. Es ging dabei um die Frage, weshalb so viele Menschen in Deutschland nichts vom Holocaust gewusst haben wollen. Prinzipien werden eingeführt, ein gemeinsamer Gruß, klare Haltung. Doch „Die Welle“ droht, außer Kontrolle zu geraten.

Seit Februar probt der Literaturkurs Jahrgang 12 AG an der Inszenierung, der zeitgemäße Sprache und sanfte Korrekturen am Text eingebracht hat. Die Regie zeigt auf: Zuschauer werden zu stillen Akteuren, zum Teil des Versuchs.