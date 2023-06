Adolf-Reichwein-Gesamtschule verabschiedet feierlich seine Abiturienten

Von: Bettina Görlitzer

Mehr als 60 junge Leute haben in diesem Jahr ihr Abitur an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule bestanden und feierten das am Samstag bei Zeugnisvergabe und Abiball im Festsaal Hohe Steinert. © görlitzer

Für mehr als 60 Schüler endete am Samstag mit dem Erhalt ihrer Abiturzeugnisse ihre Schulzeit am Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Schulleiter Arriens appelliert in seiner Rede an die Abiturienten der Gesamtschule, ihrer Stadt nicht den Rücken zu kehren

Lüdenscheid – In ausgelassener Freiheit einen Abiturball mit vielen Menschen zu feiern – dass das nicht selbstverständlich ist, haben die vergangenen Jahre gezeigt. Sven Arriens, Leiter der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, erinnerte in seiner Abschlussrede für die diesjährigen Abiturienten seiner Schule, noch einmal daran. Gefeiert wurde die Zeugnisvergabe am Samstagabend im Festsaal Hohe Steinert. Daran schloss sich unmittelbar der Abiball der Gesamtschule an.

„Als ich neu an die Schule kam, habe ich viele Schüler nur mit Maske gesehen“, erinnerte Arriens. „Ihr habt alle eure Freiheit wieder“, sagte er in Bezug darauf und spannte den Bogen weiter: Freiheit bedeute aber auch Anstrengung und mitunter auch Kämpfe: Am 17. Juni, dem Jahrestag des Aufstands in der damaligen DDR, mahnte der Schulleiter: „Man sollt die Freiheit und die Demokratie, in der wir leben, nicht selbstverständlich nehmen.“ Gleichzeitig appellierte er an die Abiturienten, als verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft dafür Sorge zu tragen, dass die politische Mitte gewinnt und nicht die extremen Kräfte die Oberhand gewinnen. Aber auch oder gerade angesichts der Krisen in der Welt und in der Region ermunterte Arriens die jungen Leute aber auch, mutig zu sein und Neues zu wagen, ab auch ihre Heimat nicht zu vergessen: „Ich würde mir wünschen, dass ihr Lüdenscheid nicht den Rücken kehrt.“ Auch denjenigen, die ein Studium planen beziehungsweise, die es in große Städte zieht, riet er, die Bergstadt nicht gänzlich hinter sich zu lassen und zurückzukehren: „Die Stadt Lüdenscheid braucht euch.“

Die Jahrgangsstufenleiterinnen freuten sich, so viele Abiturienten für einen Durchschnitt mit einer Eins vor dem Komma auszuzeichnen. © Görlitzer, Bettina

Die Jahrgangsstufenleiterinnen Theresia Vogel, Lina Weber und Tanja Wichelhaus gratulierten den Abiturienten in einer gemeinsamen Rede und erinnerten an Anekdoten und Besonderheiten der vergangenen drei Jahre. Angefangen von „einer Horde angriffslustiger Wespen“, die der Schule zu fragwürdiger Berühmtheit verhalf, über Coronaregel, bis hin zu mehr oder weniger dilettantischen Spickversuchen. Aber vor allem würdigten die drei die Erfolge eines „besonders leistungsstarken Jahrgangs“. Von dem 75 Schüler, die 2020, den Weg zu Abitur starteten, haben mehr als 60 am Samstag ihre Zeugnisse erhalten, zehn weitere haben das Fachabitur geschafft, betonten die Lehrerinnen.

In der Rede der Schülerinnen ging es wiederum um das Erwachsenwerden – aber irgendwie auch um Freiheiten. Die Abiturienten hätten so viele Möglichkeiten, „das man vielleicht noch gar nicht weiß, was man machen soll.“ Das bedeute vor allem, dass genau jetzt die richtige Zeit für sie sei, diese Möglichkeiten zu nutzen. Die Welt werde sich ihnen öffnen, „solange wir offen und aufgeschlossen sind.“

Schulleiter Sven Arriens sprach unter anderem über den besonderen Wert der Freiheit. © Görlitzer, Bettina

Als jahrgangsbeste Schüler und Schülerinnen wurden folgende Abiturienten ausgezeichnet: Angeline Zeljko, Amelie Fleur Demanet, Rami Al Khatib und Adelina König mit einem Durchschnitt von 1,9, Carlo Schmitz und Ali Abanoz mit 1,8, Ermir Kalisi, Anna Plöhn und Celine Reluga mit 1,7, Yusuf Arslan und Aygül Aydin mit 1,6, Ceren Ogumit 1,5 sowie Dimitrios Argiriou mit 1,1.

Weitere Urkunden beziehungsweise Präsente gab es für Mara Falcone und Carlo Schmitz, die das Cambridge Certificate in Englisch erworben haben, Ali Abanoz, Noelani Gasso Romero und Anna Nagarajah, die das Latinum erreicht haben, sowie für Luca Emma Jo Krajewski und Anna Plöhn für ihr Engagement in der SV.