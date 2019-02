AC/DC-Fanclubtreffen im AJZ

Lüdenscheid – Die Fans der australischen Rock-Formation AC/DC sind eine treue und zuverlässige Gemeinschaft. Wenn Frank Petersen, der Vorsitzende des AC/DC Dynamite Fanclubs, zur alljährlichen Fanclubparty einlädt, machen sich nicht nur deutsche Fans, sondern Anhänger aus ganz Europa auf den Weg nach Lüdenscheid.

Auch an diesem Wochenende trafen zahlreiche Besucher aus dem Ausland am Alternativen Jugendzentrum (AJZ) an der Altenaer Straße ein, zumal der erste Live-Act, die ukrainische AC/DC Tribute Band D/C Train, am Freitag extra aus der Heimat angereist war.

Ganze 24 Stunden waren die Musiker und ihre mitgereisten Fans unterwegs. Außergewöhnlich war dabei, dass die Combo sowohl ihren eigenen Sänger Yevhen Bortnychuk dabei hatte, dessen Stimme der des 1980 verstorbenen AC/DC-Sängers Bon Scott ähnelt, sowie Sänger Nummer zwei, Roman Sorokin, alias The Jack Frost, der sich auf die Brian-Johnson-Nummern spezialisiert hat. Ferner standen am Freitag Oleksandr Thalych (Bass), Oleksandr Azieiev (Lead-Gitarre), Artur Anopolskyi (Rhytmus-Gitarre) und Volodymiyr Zelenianskyi (Schlagzeug) auf der Bühne und heizten den zahlreichen Gästen ein.

Zunächst wurden die Bon-Scott-Klassiker abgefeiert, wobei die Besucher bei bestens gealterten AC/DC-Ohrwürmern wie „Sin City“, „Dog Eat Dog“, „Riff Raff“ oder „Dirty Deeds, Done Dirt Cheap“ gerne rockten und feierten. Dabei gab Gitarrist Oleksandr Azieiev einen überzeugenden Angus Young ab, inklusive Schuluniform, Little-Richard-Stechschritt und dem obligatorischen Strip in der Programmmitte, bei dem Original-AC-DC-Gitarrist Angus stets alle Hüllen bis auf die AC/DC-Unterhose, Schuhe und Gitarre fallen lässt.

Nach der ausgelassenen Party am Freitag ging es am Samstagnachmittag zunächst entspannt mit der AC/DC-Börse im Alternativen Jugendzentrum weiter. Hier hatten die Fans die Möglichkeit, Merchandising-Artikel und Raritäten zu erwerben oder sonstige Schnäppchen in Verbindung mit ihrer Lieblingsband zu ergattern.

Derweil war Organisator Frank Petersen bereits am Vormittag im Stress, als ihm Thomas Klaus alias „Chicken“, Frontmann der Band Big Balls, mitteilte, dass am Abend der Drummer der Combo garantiert wegen Krankheit ausfällt und auch der Einsatz des Lead-Gitarristen zumindest auf der Kippe stehe.

Die Musiker von D/C Train erklärten sich jedoch sofort bereit, die Lücken zu füllen, so dass Big Balls am Samstag dennoch vor gewohnt prall gefülltem Haus auftreten konnten. Abgerundet wurde das Veranstaltungsangebot am Wochenende wieder durch eine Tombola mit Preisen, die allesamt einen Bezug zu AC/DC hatten.