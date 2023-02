AC/DC-Fans aus halb Europa in Lüdenscheid

Von: Björn Othlinghaus

Wieder waren zahlreiche Mitglieder der ukrainischen AC/DC-Community aus ganz Deutschland gekommen – leider konnten diesmal aufgrund des Krieges nur in Deutschland lebende Ukrainer anreisen. © Björn Othlinghaus

Fans der australischen Rock-Formation AC/DC kamen am Freitag und Samstag im Stock und in der Alten Druckerei voll auf ihre Kosten. Zur 10. Dynamite Old School Fan Club Party konnte der Vorsitzende des AC/DC Dynamite Fan Clubs, Frank Petersen, der die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Team des Stock auf die Beine stellte, wieder eine große Zahl an AC/DC-Fans aus nah und fern begrüßen.

Lüdenscheid – Im Mittelpunkt stand dabei einmal mehr die Ukrainische Community, mit der der Dynamite-Fanclub seit jeher gute Kontakte pflegt. Aufgrund des Ukraine-Krieges konnten diesmal ausschließlich in Deutschland lebende Ukrainer zu dem Event kommen, denn vielen ist die Ausreise derzeit nicht erlaubt. Ferner freuten sich die Veranstalter über Gäste aus Südtirol, Österreich und Belgien, und nicht zuletzt auch über eine Delegation des G.O./T.M.-AC/DC-Fanclub Berlin, die sich als „Guardians Of The Memory“ vor allem dem Gedenken an Bon Scott gewidmet haben.

Für die Fans gab es an den zwei Tagen ein reichhaltiges Angebot. Dieses beinhaltete zwei Live-Konzerte hochklassiger Coverbands. Am Freitag gab sich die Formation Big Balls in der Alten Druckerei die Ehre, eine Band, die inzwischen auf keiner Fan Club Party in Lüdenscheid fehlen darf.

Die Formation, bestehend aus Chicken (Gesang), Pete Killer (Gitarre), Sendman (Gitarre, Gesang), Haver (Bass, Gesang) und Fadz Brown (Schlagzeug) legt ihren Schwerpunkt, ebenso übrigens wie die Combo B.O.N., die am Samstagabend aufspielte, auf die älteren Werke der Australier. Dabei kommt Chickens Stimme der Bon Scotts extrem nahe, insbesondere bei Klassikern wie „Can I Sit Next To You Girl“.

Big-Balls-Sänger Chicken kommt stimmlich dem großen Vorbild Bon Scott durchaus nahe. © Björn Othlinghaus

Auch der Song „Gone Shooting“ machte Stimmung und wurde im Übrigen auch von der Formation B.O.N. mindestens ebenso spannend umgesetzt. Am Samstag folgte dann zunächst eine Börse im Stock, bei der die Fans auf Schnäppchenjagd gehen konnten. Egal, ob wertvolle Bootlegs, T-Shirts, Tassen, Sticker oder gar ein Tisch mit großem AC/DC-Logo – hier war für jeden Sammler und Fan etwas dabei.

Auf der AC/DC-Börse am Samstagnachmittag gingen zahlreiche Fans auf Schnäppchenjagd. © Björn Othlinghaus

Am Samstagabend stand dann die Band B.O.N. in der Alten Druckerei auf der Bühne. Als Sänger gab sich Shorty Le Bon die Ehre, an der Gitarre praktizierte Dennis Young den Angus-Young-typischen Stechschritt, darüber hinaus spielten Mick (Rhythmus-Gitarre), Danny (Bass) und Holle (Schlagzeug) auf.



Auch diese Combo, die europaweit unterwegs ist und oft bei internationalen Fantreffen, unter anderem in Geiselwind, zu sehen und zu hören ist, hat sich ebenso wie Big Balls auf den frühen Output der australischen Rocker spezialisiert.