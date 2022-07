AC/DC-Fanclub-Treffen in Lüdenscheid: Hole Full Of Love am Abend, Warm-up ab mittags

Von: Björn Othlinghaus

Der Vorsitzende des Dynamite AC/DC Fan Club Germany, Frank Petersen (3.v.r.), Veranstalter Oli Straub (2.v.r.) und etliche Mitglieder des Dynamite AC/DC Fan Club Germany stellten am Mittwoch am Veranstaltungsort im Kulturhauspark das Event vor. © Björn Othlinghaus

Die Zusammenarbeit des Dynamite AC/DC Fan Club Germany mit dem Veranstalter und Gastronomen Oli Straub hat eine lange Tradition. Bereits 2011 fand das erste AC/DC-Fanclub-Treffen im Eigenart statt, das sich in den folgenden Jahren mehrfach wiederholte und die Fans der australischen Kult-Combo auch aus dem Ausland nach Lüdenscheid zog.

Lüdenscheid – Am Samstag, 23. Juli, ist ab 19 Uhr auf der Kult.Park-Bühne im Kulturhauspark die AC/DC-Tribute-Formation Hole Full Of Love zu sehen und zu hören, eine Combo, die bereits seit Anfang der 90er Jahre mit ihren Versionen von AC/DC-Klassikern, überwiegend aus der Bon-Scott-Ära, begeistern. Bei der Veranstaltung handelt es sich wieder um eine Zusammenarbeit des Fan Clubs mit Veranstalter Oli Straub. Zum Konzert werden zahlreiche AC/DC-Fans aus dem In- und Ausland erwartet, sogar einige Ukrainer lassen es sich nicht nehmen, zum Event nach Lüdenscheid zu kommen. Bevor es jedoch live losgeht, laden der Vorsitzende des Dynamite AC/DC Fan Club Germany, Frank Petersen, und Oli Straub am Samstag von 12 bis 18 Uhr zur Warm-Up-Party in den Stock, Knapper Straße 50, ein.

Als zusätzliches Schmankerl wird es am Konzertabend, wie bei jedem AC/DC-Fanclubtreffen, auch noch eine Tombola mit tollen Preisen geben. Insgesamt fünf Preise, die vom Fanclub zur Verfügung gestellt werden, warten auf die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner, und zwar eine AC/DC-Collegetasche, gefüllt mit AC/ DC-Devotionalien, eine AC/ DC-Picture-Disc, ein AC/DC-3D-Bild aus Holz, hergestellt in der Ukraine, ein Bon-Scott-CD-Set mit acht CDs und einer DVD-Box sowie ein AC/ DC-Teppich. Als Sonderpreise gibt es zwei Tickets für das AC/DC-Tribute-Konzert mit der Band Big Balls am Freitag, 18. November 2022 im Kulturbahnhof in Halver.