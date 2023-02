AC/DC-Schnäppchen und zwei Kracher-Konzert im MK

Von: Jutta Rudewig

Musik von AC/DC gab‘s zuletzt beim Fanclubtreffen im vergangenen Juli im Kult-Park zu hören. © Björn Othlinghaus

Der Dynamite Old School Fan Club lädt ein zu einem AC/DC-Wochenende, das mittlerweile zehnte seiner Art und diesmal im Stock an der Knapper Straße. Jeder, der Musik und Band mag, ist willkommen.

Lüdenscheid – Auftakt ist am Freitag, 17. Februar, ab 21 Uhr das Konzert der Formation Big Balls mit After-Show-Party. Die Band zählt zu einer der besten AC/DC-Tribute-Bands Deutschlands. Sie gab schon häufiger im Kreisgebiet ihre durchaus laute musikalische Visitenkarte ab, zumal der stimmgewaltige Frontmann Thomas Klaus alias Chicken dem Original Bon Scott sehr nahe kommt. Viele Konzerte fanden in Lüdenscheid statt auf Initiative des Fanclubs. Und auch diesmal werden wieder Fans aus dem In- und Ausland erwartet.

Wer die Band schon erlebt hat, der weiß, dass die Show der Big Balls selten wenigen als drei Stunden dauert und Klassiker und neuere Hits zu hören sein werden. Der Eintritt kostet 18 Euro an der Abendkasse im Stock.

Hardrock statt Karneval: Am Samstag, 18. Februar, beginnt um 15 Uhr und bei freiem Eintritt die beliebte Börse im Stock an der Knapper Straße, bei der die Fans auf Schnäppchensuche gehen können und bei der Auswahl an Merchandise-Artikeln wie jedes Mal die Qual der Wahl haben. Am Abend ab 20 Uhr steht dann die Band BON auf der Bühne im Stock.

Die Big Balls spielen am Freitagabend zum Auftakt im Stock. © Big Balls

Mit ihrer Show ist die Tribute-Band BON europaweit unterwegs, wobei die Auftritte, so heißt es seitens der Musiker, bei internationalen AC/DC-Fantreffen zu den Höhepunkten zählen.

Ein Ticket für zwei Konzerte

Eintrittskarten kosten für den Samstagabend inclusive Aftershowparty 22 Euro. Ein Ticket für beide Abendveranstaltungen ist für 29 Euro zu haben (jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr).

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Klein-Oho im Stern Center, weitere Informationen unter https://www.der-stock.info.