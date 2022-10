Abzocke durch Parkvision? - Immer mehr Autofahrer sollen 40 Euro zahlen

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Laut den Texten auf den Beschilderungen des Parkplatzes ist selbst das Überqueren der Fläche mit dem Auto ohne Halt ein Vertragsbruch, den die Firma Parkvision mit einer Geldforderung ahndet – das gilt, entgegen der Aussagen des Mix-Markt-Leiters, auch an Sonn- und Feiertagen. © Zacharias, Kerstin

Immer mehr Lüdenscheider haben in den vergangenen Tagen Zahlungsaufforderungen der Firma Parkvision bekommen. Weil sie davon ausgingen, dass sie an Sonn- und Feiertagen kurz ihr Auto auf dem Parkplatz des Mix Marktes an der Schützenstraße kostenfrei abstellen könnten, werden sie jetzt von dem Maintaler Unternehmen zur Kasse gebeten

Lüdenscheid – Die Mix-Markt-Leitung behauptete gegenüber unserer Redaktion noch vor einiger Zeit, dass sonntags kostenlos geparkt werden dürfte. Bei der Parküberwachungsfirma Parkvision sieht man das aber offenbar anders. Doch längst nicht jeder Adressat der Zahlungsaufforderungen ist bereit, die verlangten 40 Euro „Vertragsstrafe“ zu bezahlen.

Klaus Hartmann ist einer von ihnen, der die „riesige Sauerei“ nicht hinnehmen und sich deshalb jetzt von einem Anwalt beraten lassen will. „Dieses Geschäftsmodell basiert doch darauf, dass die glauben, man würde das Geld bezahlen und sich wegen solch einem geringen Betrag nicht juristisch zur Wehr setzen. Aber so etwas mache ich nicht mit“, sagt der Lüdenscheider. Die Umstände des ihm im Brief vorgeworfenen „Vertragsbruchs“ räumt er allerdings ein. An einem Sonntagabend im August habe er sich mit einem Freund in einer Wirtschaft am Bräuckenkreuz getroffen. Das Auto habe er dafür für rund eine halbe Stunde auf dem überwachten Parkplatz geparkt. „Schließlich war es ein Sonntag und nach 19 Uhr – da nimmt man bestimmt keinem Kunden des Supermarktes den Stellplatz weg, wenn der eh nicht geöffnet ist“, erklärt Hartmann.



Parken außerhalb der Öffnungszeiten stellt „Vertragsbruch“ dar

Bei Parkvision ist man wohl anderer Meinung, formuliert im Schreiben die Tatbestände „Parken außerhalb Öffnungszeiten [sic]“ und „Widerrechtliches Parken auf für andere Mieter / Kunden reservierter Parkfläche [sic]“. Exakt diese „Vertragsbrüche“ werden auch Christiane Pielhau in dem Brief vorgeworfen, den sie von Parkvision bekommen hat. Die 86-Jährige hatte an einem Sonntag im August ihr Auto für gut eine Viertelstunde neben dem Mix Markt abgestellt, um mit ihrem 92-jährigen Mann Heinz ein Eis beim wenige Meter entfernten Eiscafé Il Gelato zu essen.

„Ich hatte vorher noch mit meinen Enkeln gesprochen , wo man denn in Nähe des Cafés kurz parken könne und die waren sich sicher, dass das auf dem Parkplatz dort an Sonntagen schon okay wäre und gratis sei“, sagt die Lüdenscheiderin. Als sie vor einigen Tagen dann die Zahlungsaufforderung über 40 Euro bekommen habe, hätte sie „der Schlag getroffen“. Es sei eine „unglaubliche Frechheit“ und „betrügerische Abzocke“, was Parkvision sich erlaube. Ebenso wie Klaus Hartmann will nun auch Christiane Pielhau sich von einem Anwalt beraten lassen, um gegebenenfalls gegen die Parkplatzüberwacher juristisch vorzugehen.



Andere Möglichkeiten der Gegenwehr sieht eine betroffene 47-jährige Lüdenscheiderin darin, die „verbrecherischen Methoden dieser Firma“ öffentlich weiterhin transparent zu machen. „Jeder, der so einen Brief bekommt, sollte Bilder davon bei Facebook einstellen, in seinen What’s-App-Status packen oder in anderen einschlägigen Lüdenscheid-Gruppen in den Sozialen Netzwerken posten. Je mehr Lüdenscheider davon wissen, umso mehr können auch dieser dubiosen Halsabschneiderei den Stinkefinger zeigen, Mix Markt und Parkplatz boykottieren“, sagt die Adressatin einer weiteren Zahlungsaufforderung von Parkvision.

„Wiederholungstäterin“ erwartet noch weitere Zahlungsaufforderungen

Die Lüdenscheiderin, die anonym bleiben möchte, hatte am 21. August ihren Wagen in der Zeit von 15.44 bis 15.56 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt – um ihren beiden Kindern ein Eis im benachbarten Eiscafé Il Gelato zu holen. „Die Kinder hatten halt Lust auf ein Eis, da denkt man doch nicht daran, dass dann im Anschluss solche Briefe kommen“, sagt sie. Sie glaubt, dass in den nächsten Wochen wohl noch mehr Post aus Hessen ins Haus flattern werde, denn: „Ich bin eine Wiederholungstäterin. In der Zeit von August bis jetzt haben wir uns öfter Eis geholt und da geparkt“. Zwar will sie sich informieren, ob ein Widerspruchsschreiben an Parkvision in ihren Fällen etwas zu ändern vermag, aber große Hoffnungen knüpft sie nicht daran: „Das ist Kalkül, was diese Betrüger da betreiben – und leider geht deren Rechnung wohl auf“.

Neben den stark gestiegenen Gas-Abschlägen jetzt auch noch Geld an Parkvision zu zahlen, würde sicherlich wehtun, aber sie habe die Befürchtung, dass bei nicht beglichener „Vertragsstrafe“ alsbald weitere Briefe mit horrenden Mahngebührforderungen eingingen. Bei ihrem Ex-Mann sei das schon passiert, weil er innerhalb einer Woche nicht bezahlt habe, hätten die Parkplatzüberwacher nun eine zusätzliche Mahngebühr über 47 Euro erhoben. „Auf so etwas habe ich keinen Bock. Da zahle ich lieber 40 anstatt am Ende 87 Euro fürs Falschparken“, erklärt die Frau.

Gerne hätte die LN-Redaktion von Parkvision mehr über die zahlreichen, jetzt verschickten Zahlungsaufforderungen und Mahnungen erfahren, aber unserer per E-Mail angefragten Bitte um Stellungnahme kam die Firma bisher nicht nach. Und telefonisch verweigerten Parkvision-Mitarbeiter Auskünfte dazu.