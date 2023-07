Abwahl von FH-Rektorin vor dem Amtsantritt zieht Kreise

Von: Thomas Machatzke

Bernd Schildknecht kritisiert die Ministerin und sorgt sich um die Industrieregion Südwestfalen. © extern

Die Diskussionen um die Fachhochschule Südwestfalen ebben nach der Abwahl der designierten Rektorin Dr. Ulrike Senger nicht ab. Nun äußert sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) besorgt zur Situation der Fachhochschule mit ihren fünf Standorten Iserlohn, Hagen, Soest, Meschede und Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Bernd Schildknecht, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Märkischen Kreis, übt Kritik am Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Düsseldorf. „Das Verhalten von Landesministerin Brandes hinterlässt Fragezeichen und erzeugt noch größere Fragezeichen, was die Haltung der Landesregierung zum Standort Südwestfalen betrifft“, stellt Schildknecht fest.

Und weiter: „Den Medien ist zu entnehmen, dass erhebliche Zweifel an der Abwahl der von der Hochschulwahlversammlung zur Rektorin gewählten Frau Dr. Senger bestehen. Diese ist durch die Professorenschaft offenbar ohne Beteiligung von Mitarbeitenden, Studierenden und den Mitgliedern des Hochschulrates vollzogen worden. Natürlich ist die Wissenschaftsfreiheit und Autonomie der Hochschulen ein hohes Gut. Die Wissenschaftsfreiheit wird aber nicht durch Kritik an Verfahren gefährdet, sondern ganz konkret tritt nun für die Institution Hochschule der Schadensfall ein, auch weil die Ministerin sich formal nicht zuständig fühlt.“

Außerordentlich befremdlich wirke, so Schildknecht, dass die Ministerin weder auf Briefe oder Gesprächsanfragen von Frau Dr. Senger reagiert haben soll. Gleichzeitig habe Ina Brandes nämlich sehr wohl auf dem politischen Parkett über die Situation an der Fachhochschule Südwestfalen gesprochen. So habe Ralf Schwarzkopf, Landtagsabgeordneter der CDU aus Lüdenscheid, öffentlich im Mai angegeben, dass sie ihn gefragt habe, was denn in der Fachhochschule in Südwestfalen los sei.



„Die Fachhochschule Südwestfalen muss einer der Leuchttürme sein, die unsere Region auch in der Zukunft trägt“, stellt Schildknecht mit Blick auf die vielfach schwierige Situation in der Region, auch durch die Brückensperrung, fest, „Südwestfalen und insbesondere das Märkische Sauerland sollen in einer Industriewelt der Zukunft nicht nur Werkbank für Regionen sein, in denen Hochschulen und Institute sich ansiedeln. Wir brauchen für die Transformation öffentliche Forschungs- und Wissensressourcen vor Ort, weil wir hier eben den Mittelstand zu Hause haben und nicht die klassischen Großkonzerne mit großen eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Wir rufen deswegen dazu auf, endlich diese Diskussionen abzustellen.“



Der Märkische Kreis sei das Zentrum der Industrieregion Südwestfalen. Wie kaum ein anderer Landkreis in Südwestfalen sei man hier von der Automobilindustrie und anderen Industriezweigen geprägt, für die die kommenden fünf bis zehn Jahre entscheidend seien. „Werden die falschen Entscheidungen getroffen, droht die Deindustrialisierung einer ganzen Region“, warnt Schildknecht. „Noch mehr Abwanderung und ein Verlust von Wohlstand wären die Folge. Die Probleme auf unseren Landesstraßen und durch die Sperrung der Rahmedetalbrücke zeigen, dass die Politik in den vergangenen Jahren zu wenig in diese Region investiert hat. Es ist an der Zeit, dass sich hier die Prioritäten verschieben. Wir brauchen einen Neustart in Bildung, Forschung, Industriepolitik und Investitionen für Infrastruktur in der Region.“



Landtag: Kleine Anfrage der SPD an das Ministerium

Ein Parteifreund Schildknechts hat das Thema zudem explizit ans Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Düsseldorf getragen. Der Bochumer Dr. Bastian Hartmann, wissenschaftspolitischer Sprecher der SPD im Landtag, hat gemeinsam mit Carolin Kirsch (SPD-Abgeordnete aus Köln) eine Kleine Anfrage ans Ministerium gerichtet, um die Hintergründe des in Deutschland einmaligen Vorgangs um Wahl und Abwahl Sengers zu beleuchten.



„Mit welcher sachlichen Begründung und damit verbunden auf Basis welcher Rechtsgrundlage hat das Wissenschaftsministerium der im Oktober 2022 rechtmäßig gewählten Rektorin der FH Südwestfalen über Monate hinweg die offizielle Ernennung verweigert?“, fragen Hartmann und Kirsch. Und weiter: „Welche Maßnahmen hat das Wissenschaftsministerium getroffen, um die in der Berichterstattung erwähnten Verdachtsmomente zu prüfen? Welche Maßnahmen hat das Wissenschaftsministerium getroffen, um seine Rechtsaufsicht über das im April 2023 initiierte Abwahlverfahren gegen die Rektorin adäquat auszuüben? Und: Welche Maßnahmen trifft das Wissenschaftsministerium, um den auch in der zitierten Berichterstattung erwähnten Imageschaden, der der FH Südwestfalen aus dem Vorgang entstanden ist, zu kompensieren?“



Eine Beantwortung dieser Kleinen Anfrage durchs Ministerium steht noch aus.