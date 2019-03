MVG-Bus von umgestürzten Bäumen eingeschlossen - neue Wetterwarnung für Lüdenscheid und MK

Es bleibt stürmisch

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Dieses Auto wurde in Nachrodt von einem Baum getroffen. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

[UPDATE 13.48 Uhr] Lüdenscheid - Am Tag nach Sturm "Eberhard" laufen die Aufräumarbeiten in Lüdenscheid und MK. Ein Autofahrer hielt sich nicht an die Absperrungen und fuhr am Montag in einen umgestürzten Baum. Derweil drohen neue Sturmböen, warnt der Deutsche Wetterdienst.