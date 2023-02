Absperrung an der Humboldtstraße: Sicherung nach Schaden an Bruchsteinmauer

Von: Susanne Kornau

An der Humboldtstraße waren in der Nacht von Montag auf Dienstag einige Steine aus der Mauer gebrochen. © Cedric Nougrigat

Fußgänger können derzeit nur noch eine Gehweg-Seite an der Humboldtstraße benutzen: Die bergab linke Seite unterhalb der Villa Humboldt ist gesperrt.

Lüdenscheid - An der Humboldtstraße waren in der Nacht von Montag auf Dienstag einige Steine aus der Mauer gebrochen und auf den Gehweg gefallen. Die Stelle wurde in der Folge sofort fachmännisch abgestützt und abgesperrt. Wie lange die Sperrung dauern wird, lässt sich derzeit noch nicht absehen.

Nach Auskunft von Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik sei der Fachdienst Bauordnung informiert. Der wolle nun eine Statikprüfung haben, um zu klären, ob die Mauer grundsätzlich ein Problem habe oder nur der betroffene Bereich. Thomas Fischer als Sprecher der Eigentümerverwaltung bekräftigte, dass die Mauer „so schnell wie möglich“ wieder hergerichtet werden solle. Nach ersten Erkenntnissen der beauftragten Architektin handele es sich um einen örtlich begrenzten Frostschaden. Nun solle die schätzungsweise 80 Meter lange Mauer geprüft werden, um zu klären, „wie viel da zu tun ist“. Ein Wörtchen mitzureden habe auch der Denkmalschutz.