Lüdenscheider Abschlussball 1993 - was hat sich seitdem verändert?

Lüdenscheid - Tanzen verbindet – in einigen Fällen ein Leben lang. Einstieg ist immer der erste Tanzkurs, mit dem Abschlussball als Höhepunkt. Was hat sich seit den 1990er Jahren dabei verändert?

In der Tanzschule S, die in diesen Tag ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, haben seit 1993 Generationen von Teenagern ihre ersten Schritte gemacht. Es waren nicht nur Tanzschritte. Die LN schauen mit den Gründern und Inhabern der Tanzschule „S“, Susanne Stadtmüller und Marc Tegtmeyer, was sich mit den Jahren verändert hat und was nicht.

Der erste Tanzkurs

In den zwölf Wochen Grundkurs wurden 1993 weitgehend die gleichen Tänze erlernt wie heute. Neu hinzugekommen ist lediglich der Salsa. Bei der Vermittlung der Lerninhalte aber hat sich einiges verändert, wie Marc Tegtmeyer berichtet. 1993 wurde stark auf exakte Schrittfolgen geachtet, heute geht es mehr ums Führen und Geführtwerden – die Harmonie beim Tanz.

Der Ball

Höhepunkt jedes Tanzkurses war und ist der Abschlussball. Der hieß in den ersten Jahren Gala-Ball und fand 1993 in der historischen Schützenhalle statt. In den Anfängen feierten die Absolventen aller Tanzkurse gemeinsam, rund 800 Gäste kamen zur Premiere. Ab 1998 wurden die Bälle schließlich im großen Saal der Tanzschule gefeiert. Der fasste nur 200 Gäste, sodass mehrere Abschlussbälle nacheinander stattfanden. Heute denken Stadtmüller und Tegtmeyer wieder laut über einen großen Ball nach.

Die Mode

Für die Abschlussbälle putzten sich die Jugendlichen schon immer heraus. Nur die Mode hat sich gewandelt. 1993 trugen die Männer bunte Sakkos mit Schulterpolstern, die Hosen waren weit, die Krawatten breit. Die Frauen hatten Ballkleider angezogen, fast immer war das Knie bedeckt. Die Farben der Kleidung waren weniger grell als die der Jungs, die Schuhe hatten nur kurze Absätze. Es war eine Mode, wie sie in Großstädten bereits Ende der 1980er Jahre zu sehen war. „In Lüdenscheid haben wir bei der Mode immer mindestens ein Jährchen hinterhergehinkt. Das ist heute auch noch so“, sagt Tanzlehrerin Susanne Stadtmüller.

Die Tänze

Anfang der 1990-er Jahre war Mambo der In-Tanz schlechthin. Heute spielt er bei den Paartänzen praktisch keine Rolle mehr. An seine Stelle ist der Salsa gerückt. Der beliebteste Tanz 1993 war der Cha-Cha-Cha. Heutzutage ist es ohne Frage der Disco-Fox, da er zu sehr vielen Chartsongs vom Schlager bis zum Techno-Lied getanzt werden kann.

Die Musik

Früher war das Tanzen wichtiger als die Musik, heute sind die Songs mindestens genauso bedeutend, wissen die beiden Tanzlehrer. Marc Tegtmeyer orientiert sich bei der Musikauswahl an den aktuellen Charts. „Ich schaue wöchentlich, was gerade angesagt und tanzbar ist“, sagt der Lüdenscheider . Und das sei einiges. So ist zum Beispiel der aktuelle Hit „Perfect“ von Superstar Ed Sheeran ein lupenreiner Wiener Walzer. Fast für jeden Tanz wird er in den Charts fündig. Einzige Ausnahme ist der Tango.

Die Liebe

Was sich nicht geändert hat, ist die Motivation 15-Jähriger, einen Paartanz-Kurs zu belegen. Für Marc Tegtmeyer war es damals vorrangig, Mädels kennenzulernen – so wie für viele Jungs heute auch noch. Eine Sehnsucht, die nicht immer erwidert wird, denn Mädchen gehen aus einem anderen Grund in die Tanzschule, weiß Susanne Stadtmüller: „Mädchen wollen wirklich tanzen lernen und sich bewegen.“ Dennoch sind aus den Tanzkursen in der Tanzschule S in 25 Jahren mehrere Ehen hervorgegangen. Hinzukommen hunderte Liebesgeschichten.

Neben der Tanzschule S gibt es in Lüdenscheid noch eine zweite Tanzschule, das Tanzcenter Hötschl. Auch Tanzclubs und die VHS bieten Kurse an.