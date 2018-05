Abschluss der Kinder-Uni: Fortsetzung folgt

Lüdenscheid - Es war am Mittwoch die dritte und letzte Vorlesung der Kinder-Uni der FH im Lüdenscheider Kulturhaus. Aber nur für dieses Jahr. Denn die Termine für eine Fortsetzung in 2019 stehen bereits.

„Ich muss den Kindern einmal ein Kompliment aussprechen. Hier herrscht immer eine tolle Atmosphäre – auch hinsichtlich des Lärmpegels und der Aufmerksamkeit.“

Alexander Althöfer vom Marketing der Fachhochschule Südwestfalen zeigte sich am Mittwoch rundum zufrieden mit dem Verlauf der diesjährigen Kinder-Uni. Und gemeinsam mit Kulturhausleiterin Rebecca Egeling kündigte er schon jetzt die Fortsetzung im nächsten Jahr an.

Zum Abschluss der mittlerweile vierten Auflage in Lüdenscheid ging es im „Hörsaal“ des Kulturhauses um die Frage „Wie kommt die Sonne in den Keller?“ Bei Prof. Gerald Lange, ebenfalls ein Kinder-Uni-erfahrener Dozent, und seinem Team ging es gestern ganz praktisch zu.

3. Vorlesung Kinder-Uni der FH Zur Fotostrecke

Denn nach einer kurzen Einführung über verschiedene Energieformen, Klimaschutz-Abkommen sowie die Solartechnik im Allgemeinen veranschaulichte er mithilfe eines Versuchs, wie die Sonnenenergie in Wärme im Haus umgewandelt werden kann.

Und damit traf er bei seinen jungen Studenten genau ins Schwarze: Jeder wollte dem Professor assistieren, jeder das Messgerät bedienen oder die Werte in Tabelle und Diagramm eintragen. Kein Wunder also, dass viele Kinder ihre Plätze in den letzten Reihen verließen, um hautnah am Geschehen teilzuhaben.

Doch das tat der guten Stimmung im Hörsaal keinen Abbruch. Nahezu jeder Student nahm am Ende die Erkenntnis mit nach Hause, dass sich der schwarz-farbene Absorber schneller aufheizte als die Blechplatte. „Ähnlich funktionieren dann auch die Solarkollektoren auf dem Dach“, erklärte der Dozent.

Zum Abschluss der Vorlesung gab Prof. Gerald Lange seinen Studenten noch einige Tipps zum Energiesparen im Haushalt mit auf den Weg, sei es das Herunterdrehen der Heizung oder das nicht zu ausgiebige Duschen.

„Es ist fantastisch, die Fachhochschule und die Wirtschaftsförderung hier im Haus zu haben und sich hier Wissenschaft und Kultur vereinen“, freute sich auch Kulturhausleiterin Rebecca Egeling über die gelungene Veranstaltungsreihe und die Besonderheit, das Haus in einen Hörsaal zu verwandeln. „Die Kinder-Uni ist ein Beispiel dafür, dass Kultur und Hochschule sich nicht fern sind.“ Und so dürfen sich die jungen Studenten auf eine Fortsetzung im Mai 2019 freuen.