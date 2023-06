Schulabschluss am Stadtpark: „Stein für Stein das Zukunftshaus errichten“

Von: Torben Niecke

Teilen

Am Montag endete für die Zehntklässler mit der Vergabe der Zeugnisse ihre Zeit an der Hauptschule Stadtpark. © NIecke

Zehntklässler der Ganztagshauptschule Stadtpark feiern ihren Schulabschluss. Gemeinsam blickten sie auf die zurückliegenden Jahre zurück.

Lüdenscheid – „Ein alter Lebensabschnitt endet, und ein neuer beginnt.“ Mit diesen Worten begrüßte Schulleiter Thomas Lammers die Zehntklässler und ihre Familien in der Pausenhalle der Ganztagshauptschule Stadtpark. Für insgesamt 33 Jugendliche und junge Erwachsene endete am Montag mit dem Erhalt der Zeugnisse und er dazu gehörigen Entlassfeier ihre Zeit in der vertrauten Klassengemeinschaft. Sie stehen vor neuen Herausforderungen. Ulrike Busse, stellvertretende Schulleiterin, verglich den erfolgreichen Abschluss mit dem Bau eines Hauses: „Ihr habt das Fundament für euer späteres Leben errichtet. Jetzt müsst ihr Stein für Stein euer Zukunftshaus errichten, und dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg.“

Gasida Gasimova und Melis Dembksi sprachen für die Kombiklasse 10 ab und bedankten sich bei den Lehrern. © Torben Niecke

Von den Klassenlehrern kamen auch noch warme Worte, die sie ihren ehemaligen Schützlingen mit auf den Weg gaben. „Ihr wart keine normalen Schüler – ihr war unsere Schüler“, fassten Harald Döpke und Anja Schulte die Zeit mit ihrer Klasse 10 ab zusammen. Für die Zukunft rieten sie ihren Schülern, nicht der Masse zu folgen, sondern stets den eigenen Weg zu finden und zu gehen. „Mit euch gab es keine Langeweile“, begannen Gudrun Merettig und Antje Teichmann den Abschied von ihrer Klasse 10 c. Mit der Zeit wären die Jugendlichen zu einer echten Einheit gewachsen und nach dem gemeinsamen Besuch des Musicals „König der Löwen“ sei die Redewendung „Hakuna Matata“ (Alles in bester Ordnung) zum Motto der Klasse geworden. Egal, ob einmal die Hausaufgaben nicht gemacht wurden, jemand zu spät zum Unterricht erschien oder mal eine Ausrede herhalten musste. Stets war „Hakuna Matata“ die perfekte Antwort.

Im Beisein von Eltern und Lehrern erhielten die Zehntklässler am Montag in der Pausenhalle ihre Abschlusszeugnisse. © Torben Niecke

Im Namen ihrer Klassenkameraden bedankten sich die Schülersprecher Giseda Gasmimova (unterstützt von Melis Dembski) und Leandro Tyrone Sasi bei ihren Lehrern und dem restlichen Personal der Schule. Egal, ob sie nun weiter die Schulbank drücken, um den Realschulabschluss oder das Abitur zu erwerben, oder ob sie eine Ausbildung beginnen: Sie sich immer wieder an die gemeinsame Zeit und vor allem an Erlebnisse wie ihre Klassenfahrt nach Hamburg, eine Planwagenfahrt oder andere Ausflüge erinnern, aber eben auch an die vielen Stunden in den Klassenräumen und auf dem Schulhof.

Mit der Vergabe der Zeugnisse endete die Feier im Schulgebäude, und die Schüler konnten mächtig stolz mit ihren Familien und Freunden feiern. 13 Schüler erhielten den normalen Hauptschulabschluss, acht Schüler die Mittlere Reife und sechs von ihnen mit Qualifikation. Die restlichen Abschlüsse teilen sich auf Schüler aus der Ukraine und dem Förderprogramm auf. Dabei gelang einem Schüler ein regulärer Abschluss.