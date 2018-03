„Hi You There“ lässt die guten alten Zeiten hochleben

Lüdenscheid -Proppenvoll der Saal, aufgeräumte Stimmung, beim überwiegenden Teil des Publikums wohl auch ein wenig Wehmut ob längst vergangener Zeiten, die mit Jugend in Verbindung zu bringen sind, der letzte Gig von „Hi You There“ ließ noch einmal die guten alten Zeiten hochleben.

Das Konzert der legendären Cover-Band „Hi You There“ lockte Gäste aus dem Rheinland, Niedersachsen, Hessen, Bayern und Berlin. Darunter viele Menschen, die ihre Jugend in Lüdenscheid verbracht haben und mit „Hi You There“ aufgewachsen sind.

Das Ambiente auf der Bühne stimmte schon einmal. Normale „Batterie“ (Schlagzeug), Fender- und Rickenbaker-Gitarren, Orange-Verstärker und ordentliche Boxen, das machte schon einmal etwas her. Der bei Dahlmann stets verzögerte Beginn störte niemanden, schließlich hatte eine ganze Reihe der Zuhörer einander seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Letztmals bei einem Konzert von „Hi You There“.

Musikalisch ging die Band frisch zu Werke und verwöhnte mit dem Sound gut bürgerlicher Beat- und Unterhaltungsbands, der so in etwa dem Klangbild Mitte der sechziger Jahre entsprach. Da kam in der Tat Freude auf, dass dieser Sound noch einmal in aller Reinheit auflebte.

„Hi You There“ bot ein abwechslungsreiches Programm, setzte mit mehrstimmigem Gesang schöne Akzente, schritt in erster Linie eine lange Reihe von Hits ab, servierte dazu auch einige heute weniger bekannte Titel. Das machte Spaß und unterhielt.

Den „Nowhere Man“ aus dem Streifen „Yellow Submarine“ ließen sie hochleben, erinnerten an den Schmelz von „To Love Somebody“ (Bee Gees), erinnerten an die große Zeit der Hollies. „Norwegian Wood“ (LP Rubber Soul) von den Beatles verkam ein wenig vom balladesken Lied zur Weißbierhymne, aber ein zwei Songs später zeigte sich die Band gut erholt, passte bei der Pilzköpfe Stück „And I Love Her“ der Stil von „Hi You There“ wunderbar dazu.

Mit „You’ve Got to HIde Your Love Away“ kam noch einmal Leben auf die Bühne und in den Saal. Gewöhnungsbedürftig der eigene Eintrag bei „Friday on My Mind“ von den Easybeats, aber der Drive passte. Humor von der Seniorenfront auf der Bühne: „I’m a Boy“ von The Who. Viele sangen mit und dachten noch einmal, sofern erinnerlich, an das Jahr 1966.