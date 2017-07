Abschied mit Gesang, Filmen und Quiz

Lüdenscheid - Mit vielen Gesangseinlagen, Reden und der Schulband haben die zehnten Klassen der Richard-Schirrmann-Realschule ihren Abschluss im Kulturhaus gefeiert.

Die 10a begann mit selbstgefilmten Szenen aus dem Unterricht, die sich sowohl über die Lehrer lustig machten als auch die Schüler auf den Arm nahmen. Danach kam die ganze Klasse auf die Bühne und sang „An Tagen wie diesen“. Im Hintergrund lief eine Diashow, die die Schüler bei Klassenfahrten und in der Schulzeit zeigte. Das ganze Publikum klatschte mit.

Das Programm der 10b sah ähnlich aus: Zunächst wurden ein paar Ausschnitte aus der „Unterrichtswirklichkeit“, so wie die Schüler sie sahen, gezeigt – und dann sag auch diese Klasse gemeinsam auf der Bühne ein Lied. Sie hatten sich „Wir sind groß“ von Mark Forster ausgesucht.

Abschlussfeier der Richard-Schirrmann-Realschule im Kulturhaus Zur Fotostrecke

Die 10c hatte sich noch etwas anderes überlegt. Sie bauten aus vier Schülern einen Boxring auf, in dem zwei Jugendliche boxten. Das Besondere daran: Es war komplett dunkel und die Akteure wurden mit Schwarzlicht angeleuchtet. Die nächsten, die auf die Bühne kamen, zeigten, ebenfalls im Dunkeln, eine einstudierte Choreographie. Auch sie zeigten Kurzfilme über den Unterricht und hatten sich das Lied „Altes Fieber“ von den Toten Hosen ausgesucht.

Ein Quiz namens „Wer kennt den Lehrer?“ hatte sich die 10d ausgedacht. Sie suchten sich drei Lehrer aus, die auf die Bühne kamen und dann, anhand von Filmszenen, erraten mussten, welcher Lehrer von der Richard-Schirrmann-Realschule dargestellt wurde. Moderiert wurde das Quiz von Alina Mustafi und Michelle Weber. Am Ende wurden auch Preise an die drei Lehrer verliehen: für Platz 1 gab’s eine Raviolidose, der zweite Preis war eine Dose Mais und für den dritten Platz gab es eine Dose Erbsen. Die 10d präsentierte das Lied „Auf uns“ von Andreas Bourani.

Nach dem Programm der Schüler hielt Schulleiterin Daniela Schröder eine Rede, in der sie betonte, wie stolz sie auf die zehnten Klassen sei und dass sie sich sehr freue, dass sie nun ihren Abschluss haben. „51 Schüler haben die Qualifikation für das Abitur bekommen und 57 Schüler haben ihren Realschulabschluss gemacht. Das ist wirklich bemerkenswert.“

Die Schulband spielte einige Songs, bevor alle Klassensprecher jeweils eine kleine Rede hielten, in der sie sich bei allen bedankten und Geschenke an die Lehrer verteilten, die ihre Schulzeit besonders geprägt hatten. Thomas Fillinger, der durch den ganzen Abend leitete, bekam von der 10c eine Flasche Wein für sein besonderes Engagement und sein schauspielerisches Talent, da er auch in den aufgenommenen Szenen vorkam.

Und dann kam der Moment, auf den alle gewartet hatten: die Abschlussklassen der Realschule erhielten ihre Zeugnisse.