Abriss im MK abgewendet: Investor investiert in Wohnungen - Mieter trotzdem unzufrieden

+ © Olaf Moos Der Parkdruck auf der Obderbeckstraße ist für die Mieter der ehemaligen Bahnerwohnungen schon hoch – nun blockieren mehrere Bauschutt-Container schon seit Monaten den Randstreifen. © Olaf Moos

Lüdenscheid - Nach jahrelangem Leerstand der ehemaligen Wohnungen der Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft in Brügge ist die Sanierung an der Obderbeckstraße und an der Oberen Schlänke aus Sicht der neuen Eigentümer so gut wie abgeschlossen. Doch die Stimmung unter den Mietern ist nicht ungetrübt.