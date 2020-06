Abriss Ex-Rewe-Center: Die Bagger schaffen Platz für Neubau

Es tut sich etwas an der Altenaer Straße

+ © Cedric Nougrogat Innerhalb der nächsten fünf Monate wird das Ex-Rewe-Center fachgerecht dem Erdboden gleichgemacht. © Cedric Nougrogat

Lüdenscheid – Der Bagger steht bereit. Das Abbruchunternehmen Pfeifer aus Olpe hat in dieser Woche mit den Abrissarbeiten am Ex-Rewe-Center an der Altenaer Straße begonnen. Bis Ende des Jahres wird dort Platz für einen Neubau geschaffen.