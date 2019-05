Vorbildlich: Kein Plastik aus Lüdenscheid in die Weltmeere

Lüdenscheid – „Wenn die Meere schon voller Plastik sind, müssen wir ja nicht auch noch die Hefte in Plastik verschweißen.“ Der Lüdenscheider Druckspezialist Arno Seltmann wurde schnell fündig, als es darum ging, für die insgesamt 7000 Abo-Hefte des Kulturhauses eine umweltverträgliche Lösung zu finden, die in diesen Tagen an die Lüdenscheider Abonnenten und Stammkunden verschickt wurden.

Erstmals wurden in diesem Jahr die druckfrischen Abo-Hefte nicht in mühevoller Kleinarbeit im Kulturhausfoyer händisch eingetütet, sondern bei Seltmann mit einem Aufkleber versehen und auf die Reise geschickt. „Ein Anschreiben war auch nicht nötig. Das passte alles ins Vorwort“, sind auch Kulturhausleiterin Rebecca Egeling und ihr Team von dem neuen Verfahren begeistert, war doch das händische Verpacken der vergangenen Jahre immer sehr aufwändig. Bis auf wenige Fehldrucke, die problemlos im Kulturhaus umgetauscht werden können, hat alles blendend geklappt.

"Berlin, Berlin" und Kurt Weill

10 000 knapp hundert Seiten starke Abo-Hefte wurden gedruckt, 7000 davon sind bereits verschickt worden, weitere 3000 werden an den üblichen öffentlichen Stellen ausgelegt. Das neue Programmheft beginnt mit den Informationen über das Jubiläumskonzert des Märkischen Jugendsinfonieorchesters am 1. September und endet im Juni 2020 mit dem traditionellen Auftritt des N.N.-Theaters, im günstigsten Fall auf der Waldbühne im Stadtpark.

Zu den ganz persönlichen Höhepunkten zählt für die Kulturhausleiterin in der kommenden Spielzeit der Besuch des Theaters Strahl mit dem Stück „Berlin, Berlin“ zum Jubiläum des Mauerfalls. Vier Theaterautoren aus Ost und West, geboren vor und nach der „Wende“, haben in einem kollektiven Schreibprozess ein Stück über das Leben in einer geteilten Stadt entwickelt. Kontakt aufgenommen hat Rebecca Egeling bereits mit Zeitzeugen, von denen einer in West-, einer in Ostberlin und einer in der damaligen DDR wohnte. Alle drei sind heute in Lüdenscheid zuhause und bieten an, im Vorfeld der Aufführung in Schulen ihre persönlichen Geschichten über die Zeit des Mauerbaus zu erzählen.

Ina Rolf-Ferber dagegen freut sich auf die „Lenya Story“, eine musikalische Hommage an Lotte Lenya, deren Lebens- und Liebesgeschichte eng mit Kurt Weill verbunden ist. Anlässlich des Kurt-Weill-Jubiläums wird die „Lenya Story“ nächsten Mai im Kulturhaus gezeigt. Neuerungen gibt's, sagt die Kulturhausleiterin: Man habe die Stücke, zu denen ein theaterpädagogisches Programm angeboten wird, mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Versuchen möchte man auch, die Gastronomie aufzuwerten: „Zu ,Berlin, Berlin' wollen wir ein ,Ostalgie'-Buffet anbieten, zur Feuerzangenbowle gibt es diese Bowle oder zu ,Adams Äpfel' halt Äpfel.“ Auch der Floh- und Modemarkt soll eine Frischzellenkur erfahren: „Wir planen, beides an einem Wochenende zu veranstalten und so eine Art ,Open-House' mit Rahmenprogramm wie Führungen durch Haus zu bieten.“ Und noch etwas ist neu: Ab dem 5. Juni wird es ein Kinderschnupper-Abo geben, bei dem man sich aus den beiden Kinderreihen drei Veranstaltungen aussuchen darf.