Abkürzung zum Urteil angestrebt

Lüdenscheid - Im Landgericht Hagen muss sich ein 51-jähriger Lüdenscheider verantworten, der in großem Stil mit Drogen gehandelt haben soll.

Ermittler identifizierten ihn als mutmaßlichen Abnehmer eines Transports von 119 Kilogramm Heroin, der aus dem Iran kommend nur bis Kasachstan gelangt war. Mitangeklagt ist der Fahrer (46) dieses dort gestoppten Lasters. Er hat zugegeben, im Auftrag des Angeklagten auch 195 Kilogramm Marihuana und Haschisch aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht zu haben. Ein dritter Angeklagter gab zu, dass er die Verladung dieser Ware beaufsichtigt hatte.

Wenn in Strafverfahren ein hoher Aufwand droht, greifen die Beteiligten häufig zum Mittel eines Rechtsgesprächs. Im Verfahren gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler und zwei seiner Mittäter ist es nicht anders.

Die Hauptverhandlung stelle eine „organisatorische Herausforderung“ dar, da Ermittlungen auch in den Niederlanden, der Türkei und in Georgien durchgeführt wurden, hieß es in der Ankündigung des Verfahrens durch das Landgericht. Um den Sachverhalt umfassend aufzuklären, müssten Zeugen aus sämtlichen dieser Länder geladen werden. Einige von ihnen befinden sich derzeit in Haft. Sie wären immerhin greifbar, müssten aber zum Zwecke ihrer Vernehmung nach Deutschland überstellt werden.

In dieser Situation regte die 4. große Strafkammer am Mittwoch ein internes Rechtsgespräch mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern der drei Angeklagten an. Im Ergebnis könnte das Verfahren durch ein Geständnis des Hauptangeklagten möglicherweise verschlankt und abgekürzt werden. Nach durchaus üblichem Verfahren könnte das Gericht im Gegenzug einen zu erwartenden Strafrahmen nennen – wenn der Angeklagte sein Herz dann tatsächlich umfassend ausschüttet. Im Hinblick auf die Cannabis-Fuhre aus den Niederlanden hatten die beiden Mittäter den Hauptangeklagten bereits stark belastet als angeblichen Auftraggeber. Einer von ihnen hatte dabei zugegeben, dass er sich mit dem 51-Jährigen für eine Absprache in Lüdenscheid getroffen hatte.

Merkwürdig erscheint bei alldem der Bestimmungsort für Haschisch und Cannabis. Angeblich war der Laster mit den Drogen und seiner Hauptfracht, einer Ladung Rollrasen, auf dem Weg nach Baku in Aserbaidschan, als er in der Nähe von Nürnberg von Polizeibeamten gestoppt wurde. Für Drogen ist das eine merkwürdige Bewegungsrichtung.

Ein Beobachter des Verfahrens kann deshalb nur Andreas Trode, Verteidiger des Hauptangeklagten, beipflichten. Er stellte fest, dass er „im Grunde genommen 1000 Fragen“ zu dem Geschehen habe. Viele Querverbindungen bestehen darüber hinaus zu einem weiteren Drogen-Strafverfahren, das derzeit im Landgericht läuft. Sollten die Vorwürfe gegen den Hauptangeklagten bestätigt werden können, wäre es einer der seltenen Fälle, dass einer der zumeist unauffällig im Hintergrund agierenden Drahtzieher großer Drogengeschäfte dafür zur Verantwortung gezogen würde.

Der Prozess wird am 28. Februar im Landgericht mit dem angekündigten Rechtsgespräch fortgesetzt.