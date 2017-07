Abiturienten des BGL erhalten ihre Zeugnisse und feiern

In Schale geschmissen hatten sich alle Abiturienten des Bergstadt-Gymnasiums. Nach der Zeugnisvergabe feierten sie ihren Abi-Ball. Die Feierlichkeiten standen unter dem Motto „You´re welcome to fABIlous Las Vegas Lüdenscheid“.

Lüdenscheid - 115 Schüler hatten um Einlass gebeten, 114 erhielten Eintritt und 110 holten im BGL-Casino den Jackpot. Unter dem Motto „You´re welcome to fABIlous Las Vegas Lüdenscheid“ feierten die Abiturienten mit ihren Familien.

Die Entlassfeier fand in der Sporthalle statt, die dann, nach einem Sektumtrunk, in der benachbarten Schützenhalle in dem Abiball mündete.

Für das beste Zeugnis mit einem Schnitt von 1,0 wurden Sofie Waimann und Jessica Bräucker ausgezeichnet. Als beste Schülerin derer, die von der Realschule in die Oberstufe des BGL wechselten, wurde Lisa Babij mit einem Schnitt von 1,9 ausgezeichnet. Eine Auszeichnung im Fach Religion erhielten Sofie Waimann und Lea Bäusch. Im Fach Chemie wurde Sahwed Ziai geehrt, im Fach Physik Hubert Dulisch, im Fach Russisch Alexander Weiz. Für ihr Engagement im Bretterhausensemble wurden Dana Glörfeld und Linda Schmermbeck ausgezeichnet. Musikalisch begleitet wurde die Feier in der Sporthalle vom Chor MuP der Jahrgangsstufe Q1.

Oberstufenkoordinator Tobias Kortner wünschte: „Nehmt aus dem BGL-Casino Wissen mit, spielt eure Karten erfolgreich.“ Mit Blick auf die Abiturienten scherzte Dieter Dzewas: „Es ist Hochkonjunktur für Designer und Friseure“. Der Bürgermeister lobte den Abisturm, der „geordnet und trotzdem fröhlich“ abgelaufen war. Er zeigte Wege in die Zukunft auf: „Ob Studium, duale Ausbildung oder die heimische Wirtschaft, auch die Stadtverwaltung würde sich auf Sie freuen. Ihnen gehört jetzt die Welt. Unser freies und offenes Europa muss nun wieder neu erarbeitet werden – da setze Ich auf Sie“, plädierte er für Weltoffenheit.

Die Jahrgangsstufenleiter Manfred Pflanz, Klaus Röver und Ulrich Wohlers interpretierten in ihrer Rede das Spiel des Lebens. Jahrgangsstufensprecher Jawed Ziai erinnerte an die prägende Schulzeit – Tests, Klausuren und Fahrten. Noten und Stress hätten einige Male die Stimmung getrübt, aber die Freude hätte gesiegt. „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom", zitierte er unter den Lieblingsspruch von Lehrer Friedrich Hattendorf, und erntete dafür Lacher und heftigen Applaus. Er sprach über die Individualität seiner Mitschüler und appellierte: „Macht da weiter, wo andere aufhören." Schulleiter Dieter Utsch erinnerte: „Bei eurer Einschulung, bei dem Wechsel in die weiterführende Schule, beim Übergang in die Oberstufe – Immer hieß es ´Jetzt beginnt der Ernst des Lebens'. Ich sage euch: Jetzt beginnt das wahre Leben. Erinnert euch gerne an das BGL zurück, denn eure Schulzeit bestand nicht nur aus Lernen, Stress, Klausuren und Prüfungen, auch der Spaß kam nicht zu kurz." Utsch gab den Abiturienten gute Wünsche und Lebensweisheiten mit auf den Weg. Er appellierte: „Geht euern eigenen Weg, ab jetzt heißt es: Loslassen, weiterdenken". Joachim Ost ließ es sich nicht nehmen, bei seinem Grußwort der Alumni, die Abiturienten im Stand der Ehemaligen zu begrüßen.

Beim von Dana Glörfeld und Linda Schmermbeck- großartig organisierten Abi-Ball zogen die Abiturienten mit einem Wiener Walzer ein, der Tanz lief über in einen Merengue, bevor die Eltern mit auf die Tanzfläche durften. Durch den Abend führten Ludger Fastabend und Berfin Kaplan als Moderatoren. Mit Geschenken verabschiedeten sich die Abiturienten von ihren Leistungskurs-Lehrern. Fabienne Schoppmeier (Gesang) und Jakob Scheidtweiler (Gitarre) waren für den musikalischen Part während des Essens verantwortlich. Die Lehrerband „Glutamat“ – 14 Musiker unter Leitung von Sebastian Diel – spielten zum Tanz. Danach wurde die Tür der Schützenhalle für alle geöffnet, die mit den Abiturienten den Abschluss ihrer Gymnasialzeit feiern wollten.