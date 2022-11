Lady Gaga und Bradley Cooper in der Scholl-Aula

Von: Jutta Rudewig

Die Abiturienten besserten sich mit dem Konzert ihre Abi-Kasse auf. Mit dabei war auch der Ohrwurm „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper. © Cornelius Popovici

Der Abi-Ball ist der krönende Abschluss einer Schüler-Laufbahn am Gymnasium – aber auch ein teurer. Grund genug für die angehenden Abiturienten der Staberger Gymnasien, sich mit einem Konzert in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums die Abi-Kasse ein wenig aufzubessern.

Lüdenscheid - In der gut gefüllten Aula boten die Gymnasiasten am Freitagabend ein umfangreiches Konzert, das für jeden Geschmack den richtigen Rhythmus parat hatte. Mit dabei waren Liedbeiträge von Solisten, Instrumentalisten, und auch der MuP-Chor steuerte Songs zum Programm bei. Dabei handelt es sich um einen Gesangskurs vom letzten Jahr, der eigens dafür nochmals zusammenfand und aufgetreten ist.



Musik aus verschiedenen Genres bescherte den Gästen einen rundum gelungenen Abend.



Auf dem Programm standen russische Zigeunerlieder und Rachmaninows Prélude in cis-Moll op. 3 ebenso wie Lady Gaga und Bradley Cooper mit ihrem Ohrwurm „Shallow“, Ave Maria - Médiation sur le 1er prélude von Johann Sebastian Bach und Adeles „Easy on Me“.



Der Abend wurde abgerundet durch Pausenverpflegung – auch die war in Eigenregie handgemacht von den Schülern. Eintritt wurde nicht erhoben, dafür aber mit der „Spendendose“ geklappert. „Insgesamt war das ein schöner und abwechslungsreicher Abend“, lobte Schulleiterin Michaela Knaupe.



Als Solisten oder Instrumentalisten traten die Schüler auf. © Cornelius Popovici

Das nächste Konzert der Staberger Schüler ist bereits in Sichtweite: Am 9. Dezember heißt es nach lange, corona-bedingter Pause wieder „Sounds of Christmas“ am Scholl. Dann wird’s (vor)weihnachtlich in der Aula, wenn die Staberger Gymnasiasten ihre Gäste traditionell auf das Fest einstimmen. Karten gibt’s noch nicht – „aber die sind schon im Druck“, so Knaupe.