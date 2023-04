Abiturienten aus Lüdenscheid: Auf nach Ghana

Von: Ingrid Weiland

Louis Weiland und Hanna Waldminghaus werden im Sommer nach Ghana aufbrechen. © Ingrid Weiland

Der CVJM-Westbund bietet jungen Erwachsenen einen Freiwilligendienst in Ghana an, der nach den Standards und in Zusammenarbeit mit dem CVJM Deutschland und mit „Weltwärts“ durchgeführt wird. Zwei junge Lüdenscheider treten ab August ihre Reise nach Ghana an.

Lüdenscheid – „Weltwärts“ ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Es werden stets jeweils vier Freiwillige ausgesandt, die an ihren Einsatzorten von den dort tätigen CVJM-Vereinen unterstützt und begleitet werden. Diesmal reisen zusammen mit Rebekka Springer aus Gummersbach und Elin Quinger aus Brandenburg zwei Jugendliche aus Lüdenscheid mit: Hanna Waldminghaus und Louis Weiland, die zum Zeitpunkt ihres Abflugs im August beide 18 Jahre alt sein werden.

Zurzeit Abitur

Zurzeit stehen sie noch vor ihren Abiturprüfungen (Hanna Waldminghaus am Geschwister-Scholl-Gymnasium und Louis Weiland am Zeppelin-Gymnasium). Sie gehören beide schon seit ihrer frühesten Kindheit dem CVJM Lüdenscheid-West an, haben inzwischen an vielen Gruppenstunden teilgenommen und auch schon mehrfach Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern gesammelt: durch ehrenamtliche Mitarbeit beim CVJM-Ferienjoker und bei Sommer-Aktionen. Vor ihrem Abflug nehmen sie an Vorbereitungsseminaren im Hinblick auf ihre Einsätze in Ghana teil, die für Teilnehmer aus allen Mitgliedsländern des CVJM Deutschland gedacht sind.



Vorbereitungsseminar

Nachdem bereits Ende März ein Wochenendseminar in Bad Hersfeld stattgefunden hat, steht demnächst noch ein einwöchiges Vorbereitungsseminar in der CVJM-Tagungsstätte in Wilnsdorf auf dem Programm. Um die Flüge und andere organisatorische Dinge kümmert sich der CVJM-Westbund. Für ihren Dienst in Ghana, der zehn bis zwölf Monate dauern wird, hat Andrea Bolte, CVJM-Bundessekretärin für internationale und interkulturelle Beziehungen, den Lüdenscheidern bereits ihre Einsatzorte mitgeteilt: Hanna Waldminghaus wird zusammen mit einer der beiden genannten Mitreisenden den Unterricht in einem CVJM-Berufsausbildungszentrum für junge Frauen in Takoradi, der drittgrößten Stadt des westafrikanischen Landes, unterstützen. Louis Weiland und die andere junge Frau werden in der CVJM-Schule in Mpraeso (einem Ort mit circa 10 000 Einwohnern westlich des Volta-Sees) eingesetzt. Sie werden nicht nur den Unterricht gestalten, sondern auch Ansprechpersonen für die Belange der Schülerinnen und Schüler sein.